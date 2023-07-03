国际数据公司（IDC）近日发布《中国PC季度分省历史追踪，2023Q1》报告，数据显示，2023年第一季度PC教育市场出货量同比下跌35% 。

近一两年线上渠道发展速度很快且越来越完善，IDC研究有如下发现，2023年教育市场从行业和渠道分析仍存在很多机会：

贴息贷款提升一季度教育市场计算机出货量

尽管一季度教育市场出货量下跌严重，但是贴息贷款政策仍为教育行业带来一些订单。

本次贴息贷款在2022年12月底前完成申报，目前大部分省份已在一季度完成采购，根据各最终用户的人机比例以及偿还能力，各省份采购数量不尽相同。

从细分行业看，相较于普通高校，职业院校在本轮贴息中购买信息设备占比较高，例如实训教室、智慧校园相关设备购买。根据教育部信息，截至2022年5月，全国一共拥有1,489所高职院校，结合职业教育发展政策，其数量在未来会保持增长。

高职院校因其不同专业需求，对计算机的硬件性能需求更高，因此未来职业院校购买高端PC和工作站的比例也将相应增加。根据IDC《中国PC季度行业历史追踪，2023Q1》报告显示，2023-2027年职业教育购买PC的同比增速将持续高于其他教育细分行业，长远来看，职业院校的PC需求将有望带动整体教育PC的出货。

线上购买占比持续增高，占比已达15.1%

2023年1-3月受春节放假和新冠疫情影响，各行业采购处于修生养息状态，整体采购数量不如往年。2021年至今，同比跌幅仅稍好于2022年第四季度 ，但出货量远不如疫情前和疫情初期情况。

从区域看，一季度北部区域出货量仍旧保持第一，约为16万台。北部区域包含省份众多，且多数省份为人口大省，因此采购需求高于其他区域。

从采购渠道看，随着线上购买方式的完善，教育行业在政府电商平台购买量逐渐增大，报告显示，一季度南区线上占比26.7%，排名第一；而西区线上占比仅有10.9%，考虑其覆盖地市及线上推广节奏，西部地区在线上仍有很大发展空间。

图表备注： 中部：江西、湖北、湖南 东部：上海、安徽、江苏、浙江、福建 北部：内蒙古、北京、吉林、天津、山东、山西、河北、河南、辽宁、黑龙江 南部：广东、广西、海南、深圳 西部：云南、四川、宁夏、新疆、甘肃、西藏、贵州、重庆、陕西、青海

IDC中国分析师孙丁雨认为，计算机作为教育应用场景下的信息设备，针对不同应用场景对设备性能有更细致地划分。结合职业教育贴近工作和实践的应用场景，其在计算机需求方面更加看重硬件软件的适配与计算机的性能。另外，线上销售渠道提供了更加公开透明的信息、规范的型号配置和产品价格优势，这些因素也将引导更多用户选择线上采购。