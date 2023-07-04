定位于“智能豪华猎跑SUV”的腾势N7正式上市，新车共推出6款车型，其中两款入门版车型为Air版本，未配备云辇系统，新车售价区间为30.18~37.98万元，起步价比之前业内预期的35万元，低了4.8万元左右。

作为全球首款智能豪华猎跑SUV，腾势N7试图在补能和智能化两个方面打动消费者。首先，该车首搭高功率双枪超充，适配全国主流公共直流桩，双枪充电功率最大可达230kW，单枪充电功率最大可达150kW，可最快在15分钟补电续航350km，4分钟补电100km，力争实现与燃油车一样的加油补能速度。

其次，该车首搭云辇-A智能空气车身控制系统（标准版）、智能底盘融合控制技术，初期交付具备L2+级自动驾驶辅助，最快在今年10月实现高速NOA。腾势N7全系标配了法国高端音响品牌帝瓦雷音响系统，这也是帝瓦雷全球首个量产车合作品牌。该音响系统采用了SAM扬声器有源匹配技术和SPACE专有技术等顶尖科技，打造出专属定制的声学系统。其拥有16个定制化的扬声器，前部具备HiFi 3路扬声器（包括了低音、中低音和高音）以及中央声道，营造立体声场；顶部有4个3D扬声器的高音声场，还原高音声域。该音响系统可以呈现高保真渲染、炸裂低音、超凡空间化立体声、自适应声音四大声学亮点，让用户享受移动音乐厅的沉浸感，音响系统总功率达到950W。

动力方面，腾势N7将提供两种动力版本，分别为高性能版和超长续航版。高性能版的最大功率为350kW，峰值扭矩为700N·m，百公里加速仅需4.5秒，续航里程为500km。超长续航版的最大功率为250kW，峰值扭矩为500N·m，百公里加速仅需5.5秒，续航里程则达到了702km。此外，该车还采用了CTB电池车身一体化技术，有效降低了车身重量，并提高安全性和稳定性。腾势N7还支持双枪超快充，单枪的充电功率可达150kW，双枪快充功率可达230kW，实现最快充电15分钟补能350km。

智能驾驶方面，腾势N7 首搭腾势Pilot高级驾驶辅助系统，搭载了超远距高精度双激光雷达、高精度毫米波雷达、800万前视摄像头等高达33个传感器，可实现HWA高速领航辅助驾驶。

N7之后，腾势另一款中大型SUV N8也将随即在今年7月或8月上市，它将有插混和纯电两个版本，定位“轻度越野+家用”市场。N8之后，腾势还会推出SUV N9。而在轿车规划方面，腾势会有一款类似Panamera的轿跑推出，同时还有一款和奔驰S级定位相近的行政座驾以及一款轴距在2米的轿车产品。