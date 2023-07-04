致力于最大化客户终身价值(CLTV)的AI驱动SaaS提供商Flytxt，宣布推出能帮助数字产品设计师的生成式人工智能。这个独一无二的生成式人工智能应用程序能解决全球数字企业面临的关键痛点，即更快、更大规模地设计性能良好的产品。

“在动荡的市场中实现产品与市场的契合是一项挑战，因为采用数字产品的轻易性降低了客户的切换成本。生成式人工智能非常适合用于解决这一挑战。它能以程序化方式评估多种潜在产品设计，以找到最佳契合度，” Flytxt首席执行官Vinod Vasudevan说道。

Flytxt的生成式人工智能可以优化定价、产品特性、捆绑方案和相关优势，以实现业务目标，比如提高收益、留存率或利润。

生成式人工智能主要用于创建原创多媒体内容和实现如ChatGPT等工具内的智能对话。Flytxt的创新生成式人工智能应用程序将向产品经理揭示新的可能性，使产品设计实现创新，并提高创新的成功率。

“Flytxt预计生成式人工智能将广泛适用于许多产品和营销活动设计等的客户体验工作流程中，” Vasudevan 补充道。我们将继续将生成式人工智能等强大的人工智能功能集成到我们的解决方案中，从而帮助用户做出影响长期价值创造的准确决策。”

此外，Flytxt生成式人工智能还能够解释人工智能所做的决定。这种透明度使产品经理能够在决定批准产品和将产品推向市场之前，严格审查人工智能建议的设计背后的原因。