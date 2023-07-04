HELL ENERGY 开发出世界上第一款完全由人工智能支持的能量饮料。设计、配方、品尝和细致口味评估、预测智能、安全措施、营销元素，每个方面都由先进的人工智能(A.I.)系统精心打造。

人工智能利用了万维网上的大量信息和知识。它可以以人类几乎无法理解的速度处理和揭示联系。此外，它还拥有关于能量饮料的全面知识，包括其成分、销售结果、健康研究、推荐和消费者反馈。此外，它可以将最新趋势和信息无缝地整合到分析中。

当 HELL ENERGY 使用人工智能开发一种适合其需求的新能量饮料，人工智能处理了大量信息，并制定了它认为最好的配方。人工智能不仅考虑了消费者对能量饮料的期望，还优先考虑了创造一种更优质、更愉快的饮料的目标。

作为目前世界上最智能的实体，人工智能认为它制定的配方是完美的。它增强了能量饮料的维生素、氨基酸和草药，同时确保符合食品行业法规，包括优化 EFSA (欧洲食品安全局)的建议，并遵守每日推荐摄入量(RDA)标准。

人工智能使创造了三种风味，并利用纽约一家公司的技术对其进行进行微调和数字化。在品尝（是的，品尝而不是测试）所有三种饮料和分析大量数据和统计数据之后，人工智能利用预测智能来选择最佳风味。因此，真正独特而清爽的什锦水果和浆果风味诞生了。这一突破性发展代表人工智能首次在能量饮料领域进行如此复杂的产品开发流程。

配方严格保密，为了保护配方，人工智能提供了建议。它存储在 HELL ENERGY 匈牙利工厂的一台电脑上，该电脑配备了先进的安全设备。安装机器的房间设计也是由人工智能完成。然而，认识到备份措施的重要性，配方副本被安全地保存在瑞士的保险库中。

经过如此广泛的参与，这种新型能量饮料的包装也是由人工智能设计，这一点也不奇怪。这款饮料罐体可以体现最新趋势，散发出青春和凉爽的气息。虽然采用了HELL ENERGY的颜色方案，人工智能也在设计中融入了自己的数字风格。

由于新产品“HELL A.I”真正是全球一级无与伦比的非凡独特工艺的结果，公司员工渴望在传统条件下对新能源饮料进行测试。因此，它经历了严格的质量控制和盲品环节。此次成功证实了人工智能的能力。

人工智能也代表了产品开发领域的巨大前景，超越了以前难以想象的界限，为食品行业开创了一个新时代。凭借人工智能的能力，它可以在几分钟或几秒钟内迅速整理和分析大量的互联网数据，将产品开发周期从1-2年（或最短半年）大幅缩短到1个月。 这一过程是多重人工智能系统协调努力的结果。各系统在不同领域表现出色，在开发方面进行合作。全球已有超过100个人工智能系统，它们的集体运行可确保高水平的创新。

这款新产品在欧洲最先进饮料生产设施之一生产，从2023年夏天开始，将在全球60多个国家销售。