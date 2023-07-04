苏州冰晶智能医疗科技有限公司（以下简称“冰晶智能”）近日宣布已完成数千万元Pre-A轮融资。新一轮融资由道彤投资领投，苏高新金控跟投，老股东远毅资本继续追加投资，募集资金将用于加速公司HD-ICE（下一代高清高速心腔内超声）、3D-ICE、4D-ICE等产品的研发、临床试验及市场推广。

冰晶智能成立于2021年10月，专注于心血管介入影像，是一家立足声学基础，以影像为手段，以数字化医疗革命为方向，为心脏与血管疾病设计、开发、生产专用的数字化介入影像产品的公司，致力于推动数字化心血管介入影像学的发展，用数字化赋能心脏血管疾病诊疗全场景全流程。

该公司研发了更加适应结构性心脏病要求的下一代高清高速心腔内介入超声HD-ICE，产品采用成熟的商业化超声技术，在成像链的5大环节同时革新，并且完成了3大关键部件国产化，突破了3大系统性技术难点。HD-ICE采用了业内首创的新一代声能转换系统，可有效提升信号采集、传输效率及图像清晰度；同时，公司设计了具有自主知识产权的心脏介入专用操控系统，可实现360度全向精准操纵；另外，HD-ICE系统采用了国产首创的高清心脏图像专用处理系统，运用业内最新的软波束算法技术，有更快的成像速度，从而可以满足更多的临床需求。

关于本轮融资，道彤投资董事总经理林祯成表示：随着我国社会老龄化来临和经济的发展，心血管相关疾病的发病率与治疗渗透率逐年上升；紧随欧美市场和技术的发展，心腔内介入超声凭借其可以高清晰显示心脏结构与血流信息等临床优势，被越来越多地应用于各种心脏电生理与结构心介入手术中。我们很高兴有机会同行业技术积累深厚、产业经验资源丰富且执行高效的冰晶团队一道，致力于心腔内介入超声（ICE）底层关键部件和技术的国产化和创新、致力于推动数字化智能化心血管介入影像学的发展，造福于广大患者。

苏高新金控表示：医疗器械向来是基金重要的投资方向。随着心腔内超声（ICE）中国专家共识的公布和电生理、结构性心脏病手术量的飞速提升，ICE 的使用量将迎来爆发性的增长。冰晶智能在超声换能器、高速成像算法、数据应用等方面的技术储备令人印象深刻，叠加上团队丰富的临床和商业资源，我们期待冰晶智能可以成为国内超声领域的龙头企业。

远毅资本表示：伴随心内介入治疗术式的拓展和渗透，ICE作为最佳术中影像⼯具，面临绝佳发展机遇，市场快速扩容。冰晶智能团队核心成员均具有10年以上相关领域市场、临床、研发经验，团队建制完整，能力互补，执行能力强，并在关键技术领域与国内外顶级专家建立深入合作。远毅看好公司以ICE系列产品为基础，深耕心血管介入影像学的战略方向，并通过持续的技术和产品创新，实现将复杂手术简单化、标准化，持续提升心内介入治疗质量与可及性的愿景。