NEU Battery Materials是一家总部位于新加坡的锂电池回收初创公司。该公司日前表示，已经在由新加坡政府支持的深科技投资机构SGInnovate领投的种子轮融资中筹集到了370万美元的超额认购资金。

NEU Battery Materials（下称NEU）在一份声明中表示，ComfortDelGro Ventures、Shift4Good、Paragon Ventures I以及部分天使投资者也参与了本轮融资。声明称，本轮融资将加速NEU自动化回收流水线的部署，从而降低其运营人力需求。此外，NEU也表示，公司还将专注于进一步发展在全球新能源市场的合作伙伴关系（如新能源汽车制造商和电池制造商）。

NEU成立于2021年，主要通过电化学氧化还原靶向技术来回收电池材料。据介绍，该技术仅需要电力，且其过程中也会通过再生化学品来避免有毒废弃物和刺激性酸制品的生成。NEU表示，其技术方案会比常见回收方法的污染更少。值得一提的是，NEU指出，其方案也为世界上首个能够处理磷酸铁锂电池的氧化还原靶向回收方案。

作为NEU的发展背景，有数据指出，到2030年，全球锂电池价值链将提供超过4000亿美元的收入机会，而这将是2022年规模的五倍。然而，作为该产业快速发展的结果，该行业产生的废弃物也会随之增加。据估计，到2030年，将会有超过1100万吨废旧电池加入全球废弃物系统。

目前，NEU正于新加坡建设的一座150平方米的试点回收工厂，其每年有望处理约150吨的锂电池。