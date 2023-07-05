广汽埃安旗下高端品牌Hyper昊铂于2022年9月正式推出，此次昊铂GT以年少有为者的梦想座驾正式上市，新车共推出包括560km、600km、710km三种续航里程在内的5个版本，补贴后的售价区间为21.99万-33.99万元。

昊铂GT首发搭载昊铂双王牌技术——全新一代高端纯电专属平台AEP3.0和全新一代星灵高端电子电气架构。

它拥有极致的操控性能，最快4.9s的零百后驱加速、33.9m的百公里制动距离、过弯速度及稳定性等都优于同级车。

昊铂GT还具备行业领先的高速NDA智能领航辅助系统，带来并线、进匝道准确率远高于行业水平的智驾体验。配备高通骁龙8155芯片的新潮智能座舱，还拥有4.5分超高语音情感值，让用户享受更便捷、好玩的纯电出行体验。

广汽埃安介绍，此次上市，昊铂GT推出的五个版本各具特色，其中，560科技版起步即豪华。在预售期，原木扶手的用户选装率非常高，上市时把这项配置设为了全系标配。同样全系标配的还有23个PremiumHIFI扬声器打造的顶奢音响，支持杜比全景声。再加上超纤皮方向盘、副驾女王御座、ASTC智能主动稳向、One-box线控制动系统等奢享、性能配置，21.99万元就能拥有如此高品位、高性能的驾乘体验。25万内唯一带旋翼门的纯电车型——560七翼版，也是年轻精英个性的象征。如果想要极致的科技豪华，可以选择智能配置拉满的710超充MAX版。该版本配备墨尔本小牛NAPPA真皮座椅和同级独有的3颗第二代智能可变焦激光雷达，在超车并线、匝道过弯时非常果断干脆。在行驶过程中，昊铂GT还有行业最果断的“高效”模式和“普通”“舒适”三种模式可以选择，让车主可以根据自己的喜好，在不同路况开出不同风格。