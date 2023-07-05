美国电动汽车制造商 Rivian 第二季度产量和交付量大幅增长。4月至6月，该公司生产电动汽车13,992辆，比第一季度增加4,597辆。Rivian 将交付量从 7,946 辆增加到 12,640 辆。

按百分比计算，与上一季度相比，Rivian 的产量增加了 33%，交付量增加了 37%。与 2022 年第二季度相比，进展更加明显：当时，美国伊利诺伊州诺曼工厂生产了 4,401 辆 Rivian 电动汽车，并交付了 4,467 辆。Rivian 对新数据的评论含糊其辞：“这些数据仍然符合公司的预期，”该公司报告道。Rivian 坚信，它正走在正确的道路上，能够达到之前给出的每年 50,000 辆汽车的预测。随后，Rivian 提及将于 8 月 8 日发布的第二季度财务业绩公告。

但为了实现该公司在公布2022 年财务数据时宣布的今年生产 50,000 辆汽车的目标，Rivian 必须平均每季度生产 12,500 辆汽车。这家美国公司第一季度生产了 9,395 辆汽车，低于这一数字。尽管如此，年度目标应该是可以实现的，因为这样一家年轻的汽车制造商有望在年内提高生产率。

迄今为止，里维安Rivian 的这一年好坏参半。3 月初，宣布这家美国初创公司将不得不召回超过 12,700 辆 R1S 和 R1T（即 2022 年 9 月 15 日之前生产的全部产品），因为乘客安全气囊可能无法正确展开。4月中旬，该公司不得不再次召回车辆，这次召回了5,030辆R1S电动SUV。这些车辆的倒车灯不符合规格，必须更换。除了增加产量外，该公司还必须削减成本，因为2022 年该公司损失了数十亿美元。因此， 2月初就有进一步裁员的消息传出。

与此同时，Rivian 是希望在未来的电动汽车中安装特斯拉充电端口的公司之一。从2025年起，R1车型系列和即将推出的R2平台的车辆将配备NACS充电系统。在此之前，Rivan 汽车可以使用带有适配器的 Tesla Supercharger 网络，该汽车制造商计划从 2024 年起提供该适配器。而当 Rivian 车辆从 2025 年起配备 Tesla 充电端口时，将提供适配器以实现在 CCS 充电站。