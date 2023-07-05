SpaceX支持的初创公司 Alef Aeronautics 是历史上第一家获准测试电动飞行汽车的公司，该汽车的成本约为 30 万美元。

这家加州汽车制造商的全电动飞行汽车已获得美国联邦航空管理局 (FAA) 颁发的 Model A 官方特殊适航认证。这一批准标志着此类飞行汽车首次获得批准。首席执行官吉姆·杜霍夫尼 (Jim Dukhovny) 表示：“它使我们能够更进一步地为人们提供环保且更快捷的通勤方式，每周为个人和公司节省时间。这对飞机来说是一小步，对汽车来说则是一大步。”

虽然该车已获准进行飞行测试，但不断变化的美国联邦航空局限制限制了该车允许飞行的地点和用途。该公司计划生产第一辆兼具街道驾驶和垂直起飞能力的飞行汽车，以便其设计适合现有的城市驾驶和停车基础设施。

该飞行器预计能够垂直和水平起飞，最多可搭载两人。飞行汽车的公路行驶里程为 200 英里，飞行里程为 110 英里，许多汽车爱好者已经准备成为第一批拥有飞行汽车的人之一。截至目前，已有440人缴纳了押金。支付 150 美元押金的人可以加入普通队列，而支付 1,500 美元的人将在送货开始时优先进入。去年，首席执行官杜霍夫尼 (Dukhovny) 告诉新闻媒体，人们预计这些飞行汽车将在 2025 年飞上天空。