生成式人工智能数据经纬 (Generative AI Data Fabric) 专家 Stratio BD 日前推出了 Stratio Gen-AI，这是世界上第一个生成式人工智能引擎，旨在解决企业面临的最大数据管理问题之一：让任何工作人员都能轻松、快速、安全地访问他们需要的任何信息，无论其技术知识水平如何。

该技术利用了大语言模型 (LLM)，其用户体验与全球成功的 ChatGPT 相类似但无关，使其能够以易于理解的人类语言提供信息和数据见解，并且理解不同的用户语言。 这包括从各种母语到不同的技术和读写能力，以便提供最相关和准确的答复。

这还可确保所有部门的任何用户都能有效地提出任何问题，Stratio Gen-AI 将立即提供答案，迅速提高生产率，同时增强每个部门根据富有洞察力的数据做出明智决策的能力。 例如，它消除了团队从不同的应用程序中下载多个报告并将其合并到一个电子表格中的需要，同时也避免了数据分析师编制报告通常所需的漫长等待时间。

新的对话工具是 Stratio BD 愿景中的最后一块拼图，通过其生成式人工智能数据经纬产品实现数据大众化：这款人工智能驱动的端到端数据管理产品，旨在打破数据访问的传统障碍，使企业可以简化数据分析、自动化任务，并最终做出更好、更明智的决策，从而有利于盈利。

Stratio BD首席执行官兼创始人 Oscar Mendez-Soto 表示：“无论您在哪个部门工作，无论是销售、人力资源、法律、营销还是运营，您的工作总是在某种程度上受制于可以获得的最新、最准确的数据。 Stratio Gen-AI引擎对企业来说是革命性的，因为它使团队能够使用原本无法访问、不完整或只能由数据科学家检索和理解的见解。 企业如何利用该工具来改进和简化运营的用例是不可估量的。”

从经理本来要问其团队的日常问题，到需要技术团队提供完整数据报告的更复杂问题，Stratio Gen-AI 消除了用户最大限度提高绩效的任何障碍，同时减少了行政报告的需求。 例如：获取销售预测；确定公司当月最畅销的产品；或预测哪些客户有离开风险，现在只需向 Stratio Gen-AI 提出一个简单的问题即可。

通常，企业很难从数据中获取真正的含义，因为数据被存储在孤立的位置或跨多个应用程序。 但是，由于 Stratio Gen-AI 位于由 Stratio BD 的生成式人工智能数据经纬产品创建的统一业务数据层之上，该引擎能够在一个视图中访问公司的所有数据，并同时获得一个在业务背景下可以理解的答案。

Stratio Gen-AI 是一个闭源界面，企业可以安全地使用，没有任何数据安全风险，因为数据不会离开公司的系统。 同样，由于 Stratio BD 的数据治理模块已经启用了对数据的治理和基于角色的访问，Stratio Gen-AI 的用户只能访问与其在业务中的职位相关的非受限数据。

该工具使用深度学习技术来理解、总结、生成大型数据集并从中进行预测。 尤其是那些通常大规模处理大量数据的企业，如金融业、制造业、零售业、电信业、公共部门以及卫生和生命科学领域，将从中受益最多。

该引擎现已可用并需求量很大，Stratio BD 的一些金融业客户已经开始使用该工具，包括众多家喻户晓的高街银行。

这一消息发布的背景是，这家总部位于西班牙的公司于2023年早些时候在英国和法国设立了区域办事处，作为其雄心勃勃的全球扩张计划的一部分，目前该公司在七个国家拥有500多名员工。

Stratio BD 由企业家 Óscar Méndez Soto 和 Ernesto Funes 于2014年创立，客户包括桑坦德银行 (Santander)、汇丰银行 (HSBC)、西班牙对外银行 (BBVA) 和家乐福 (Carrefour) 等大型公司企业。 该公司被 Gartner 和 Forrester 等分析机构认可为数据经纬领域的国际领导者，去年完成了价值6500万欧元的 C 轮融资，同时还实现了40%的增长。

Oscar 总结道：“最重要的是，这一技术飞跃之所以能够实现，是因为我们市场领先的数据经纬产品具有令人难以置信的功能。 生成式人工智能无法理解或管理技术数据，除非这些数据在统一的业务层中提供，并通过本体模型赋予业务意义。 我们的 Stratio Gen-AI 产品在这方面的能力首屈一指，这就是为什么我们处于为客户开拓这项技术的首要地位。”