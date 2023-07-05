7月4日，君实生物宣布与植恩生物签署合作协议，双方将在中国大陆地区对抗PCSK9单抗药物昂戈瑞西单抗（产品代号：JS002）进行商业化合作。

血脂异常，尤其是低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）平升高是动脉粥样硬化性心血管疾病（ASCVD）的致病性危险因素，降低LDL-C水平可显著减少ASCVD的发病及死亡危险。PCSK9抑制剂是一种强效降低LDL-C水平的新型降脂药物，已得到国内外血脂管理指南的推荐，并得到临床医生的广泛认可。

由君实生物自主研发的昂戈瑞西单抗为注射用抗PCSK9单抗，其两项适应症的上市申请已于2023年4月获得国家药品监督管理局（NMPA）受理，用于治疗：1）原发性高胆固醇血症（包括杂合子型家族性和非家族性）和混合型血脂异常；2）用于成人或12岁以上青少年的纯合子型家族性高胆固醇血症。申报规格分别为150mg（1ml）/支（预充式注射器）、150mg（1ml）/支（预充式自动注射器）。

君实生物董事长熊俊先生表示：“我国血脂异常患病率逐年上升，虽然以他汀类药物为基础的降脂治疗可显著降低LDL-C水平及ASCVD风险，但ASCVD高风险人群的LDL-C降脂达标率现状仍然堪忧，临床上仍存在较大的未满足的降脂治疗需求。植恩生物专注于构建药品全生命周期管理服务体系，此次与植恩生物达成合作，有望借助该体系最大化地发挥昂戈瑞西单抗的产品价值，提升该产品的临床应用可及性，为更多血脂异常患者带来效果更好，花费更优的治疗选择。”

植恩生物董事长黄山先生表示：“我们很高兴与君实生物建立合作，主导昂戈瑞西单抗在中国的相关商业化工作。作为一款本土创新药，昂戈瑞西单抗在临床研究中显示出与同类进口产品相媲美的疗效与安全性。我们将携手合作伙伴，发挥各自在研发与商业化领域的优势，致力提升高质量国产新药的可及性并造福患者，满足大众对生命健康的追求。”