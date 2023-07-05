电池材料公司 RecycLiCo（前身为美国锰业）已与 Zenith Chemical Corporation 建立 50:50 合资企业，在台湾建设电池回收工厂。第一个设施预计耗资 2500 万美元，每年处理 2000 吨锂离子废物。

合作伙伴希望将这些材料转化为有价值的资源，例如锂离子电池前驱体正极活性材料、一水氢氧化锂和碳酸锂。这是第一家利用 RecycLiCo 技术的商业电池回收工厂，该合资企业表示将进一步结合 Zenith 的专业知识、资源和新技术。然而，后者将主要将台湾现有的土地、基础设施和劳动力资源引入合资企业。

融资方面，双方将在三个初始阶段出资一半，余下的将根据需要垫付建设和启动费用。Zenith将以现金出资，而加拿大RecycLiCo将获得该合资企业10%的权益，以换取其技术许可，其余股份（40%）以现金形式。

虽然 RecycLiCo 和 Zenith 补充说，“一家领先的电池材料公司”已经验证了 RecycLiCo 工艺，并确认了 Zenith 的镍阴极前体和锂化学产品的质量，但有关工厂采用的回收工艺的信息却很少。RecycLiCo 在编者注中声称，加工步骤最少，锂、钴、镍和锰的提取率高达 99%。此外，该公司还获得了闭环湿法冶金工艺专利。Li-Cycle 和巴斯夫等公司也采用后者，通常涉及水化学从矿石、精矿以及回收或残留材料中回收金属。就电池而言，正在处理的通常是“黑色物质”。RecycLiCo 没有就任何黑色物质或待回收材料的来源发表任何声明。

Zenith 则专注于镍基化学品，包括用于锂离子电池的硫酸镍。该公司与日本大型锂离子电池相关材料分销公司 Hanwa 建立了股权合作关系。RecycLiCo 董事长 Paul Hildebrand 表示，Zenith“在化学加工方面深厚的技术专长和成熟的基础设施”将使他的公司“能够快速有效地转向生产”。

Zenith Chemicals 董事长 James Fang 补充道，他期待与 RecycLiCo 密切合作，建立“世界上第一个基于 RecycLiCo 专有技术的商业回收工厂”。Zenith 和 RecycLiCo 尚未公布时间表，但签署了五年内的股票和特许权使用费认股权证。