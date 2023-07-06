百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司，一家专注于创新治疗性抗体发现的国际性生物技术公司，今天宣布与专注抗体药物偶联物（ADC）开发的Pheon Therapeutics（Pheon）达成一项抗体授权协议，该公司正在针对各种难治性肿瘤开发下一代ADC。根据协议条款，Pheon将推进基于一个由百奥赛图专有RenMice平台得到的抗体分子产品的开发及商业化。百奥赛图将获得首付款，潜在开发和商业化的里程碑付款，以及基于产品的个位数净销售额分成。

百奥赛图专有的RenMice平台具有完整原位替换的全人抗体可变区基因。该平台结合靶点敲除策略，能够生成免疫原性低、多样性好、多物种交叉、亲和力高、可开发性好的全人抗体。RenMice平台及基于其开发的抗体已被许多知名生物技术和生物制药公司认可。

新协议的达成扩充了Pheon的ADC产品线，旨在开发同类首创和同类最优ADC药物，以满足肿瘤领域未满足的重大临床需求。Pheon于2022年3月成立，当时该公司以6800万美元的A轮融资启动，领导团队由肿瘤靶向治疗和ADC开发专家组成。

百奥赛图董事长兼CEO沈月雷博士表示：“我们很高兴与Pheon Therapeutics达成合作。基于RenMice®平台我们启动了”千鼠万抗TM”计划，旨在开发针对1000+靶点的全人治疗性抗体分子，以推进不同分子形式的药物开发。我们在全人抗体发现方面的优势与Pheon在ADC技术方面的优势相结合，可能会加速差异化新型疗法的产生，从而使患者获益。”

Pheon Therapeutics首席执行官Bertrand Damour表示：“该许可协议代表了Pheon管线的重要扩充，增强了我们成功开发下一代ADC的能力。百奥赛图是一个出色的合作伙伴，拥有非常适合我们需求的开创性技术。我们期待与其合作，以解决各种难治性癌症中实体瘤患者的重大的未被满足的需求。”