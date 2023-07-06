中国本土的新能源车企在刚刚过去的六月份，交出了一份不错的成绩单。有的厂商继续高歌猛进，有的厂商则稳步推进，还有的车企则发起了反击的号角。我们可以看到，整个新能源车的格局几乎可以用日新月异来描绘变化的频率。新势力车企6月交付量榜单出现较大变化。在这个竞争激烈的市场里，稍微有些松懈，你就有可能被挤出原有的市场地位，所以丝毫不敢懈怠。

为此，我们盘点了一下六月份的主要代表厂商的出货量，本次盘点排名不分先后，没有以销量多少为准，主要是做一个行业的动态观察：

零跑汽车6月份第 20 万辆交付达成，成为第五家达成这一成绩的造车新势力。零跑汽车官方表示，2023 下半年将聚焦 15 万 -20 万元大众化价格带。零跑基于全新 B 平台打造的首款车型 B11 预计在今年第三季度亮相，零跑 C01 增程版也将在三季度发布，2023-2025 年还将推出 2 款轿车和 5 款 SUV。

哪吒汽车一直是闷头稳步前进的车企。6月，哪吒汽车全系交付量为12132辆；其中，海外销量为1201辆，哪吒GT交付量为1298辆。今年1-6月，哪吒汽车累计销量为62417辆，去年同期销量为63131辆。此外，哪吒汽车方面透露上半年完成近8000辆汽车出口。哪吒汽车方面表示，6月哪吒S系列车型通过OTA（空中下载技术）升级V1.4.6版本，更新了多项功能；此外，哪吒S还将在第三季度进行OTA升级。

小鹏汽车开始有了反击的势头。小鹏汽车6月共交付8620辆，环比增长15%，实现了2023年上半年销量六连涨；二季度新车交付总量达23205辆，历史累计交付300145辆。在小鹏G6的上市发布会上公司对于这款新车信心十足，无论是从订单还是最终笑两下，相信这款车会让小鹏重回巅峰状态。未来，小鹏将推出MPV车型X9，小鹏汽车或将用这款产品打开“年轻态”MPV市场，预计将在第四季度推出。

智己汽车是由上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团合作开发的一个高端智能电动车品牌，智己 LS7 单月销售 1948 台，3 月交付至今累计销售 7737 台，累计锁单 10688 台，平均订单金额 35.6 万元。随着智己 LS7 Urban Fit / Pro 车型的上市，LS7 完成了全系产品的完整布局，覆盖 28.98 万至 45.98 万的价格区间，并推出了更加灵活的电池分期专属金融方案。下半年，智己汽车将全系开启智能化场景创新。智己汽车还计划推出更多新车型。第三季度，智己汽车的第三款车型 —— 全新智能中型城市跨界 SUV LS6 将在成都车展正式上市，进军 B 级高端 SUV 市场。

飞凡汽车正式公布6月F7销量成绩，共计交付2336台。“新豪华大智座”飞凡F7凭借多项行业首创科技以及飞凡巴赫座舱的极智舒适体验，博得了消费市场的认可和用户的好评，被誉为“30万内最舒适的轿车”，推动飞凡汽车销量稳定攀升。除了新零售服务体系的持续完善，飞凡汽车的换电模式也将开始发力，全国换电站版图全面升级。另外，“新豪华大智座”飞凡F7也即将迎来首次大型OTA升级，高速领航覆盖城市将达到200座，并新增遥控泊车、雷石KTV、QQ音乐三大新功能，同时还带来智驾舒适性提升、语音控制范围增强等十余项体验升级。

广汽埃安宣布，6月公司销量45013辆，同比增长86.7%。广汽埃安旗下高端品牌昊铂第二款车型Hyper GT将上市，由此进入“埃安+昊铂”双品牌运营。新车基于全新一代纯电专属平台AEP 3.0打造而来，同时也是昊铂系列首款搭载星灵架构的车型。同时今年1到6月累计销量 共计209336辆，同比增长 109%。

理想在整个6 月共交付 32,575 辆，同比增长 150.1%。今年第二季度，理想汽车累计交付量达到 86,533 辆，同比增长 201.6%。从总的成绩来看，理想汽车 2023 年上半年的交付量已经超过 2022 年全年的交付量。后续理想会推出新的车型产品，包括市场期待中的 MPV，而这款新车如果出来，会对同级别的 MPV 市场造成一定的压力，我们拭目以待。

据统计，长城汽车共销售新能源车26643辆，同比增长达110.1%。其中，哈弗新能源销量10026辆、欧拉新能源销量10015辆、魏牌新能源销量6602辆。2023年1-6月，累计销量达93069辆，同比增长46.4%。此外，长城汽车哈弗枭龙系列第一万辆车正式下线，并发布了哈弗枭龙MAX的OTA计划。据统计，今年6月，哈弗枭龙系列销量达6098辆，环比增长97%。

说实话，阿维塔的这个品牌很多人可能都不会记得住。其背靠长安汽车、华为科技和宁德时代三大势力，开始慢慢上量。6月份，阿维塔11交付1753辆。据悉，截至目前，阿维塔11智能驾驶功能累计行驶里程超430万公里，智能泊车辅助（APA）累计使用近百万次。今年的下半年，阿维塔计划给旗下的阿维塔11新增HarmonyOS原生HMI交互系统，给用户一个多样化的选择，也会推动阿维塔销量增长。

极氪的销量也算是突破了自我，新的轻奢车型极氪 X 有望给极氪带来更多的销量。极氪品牌6月交付10620辆，同比增长146.9%，环比增长22.4%，是唯一一个连续5个月同、环比正增长的豪华纯电品牌。6月28日，极氪001联袂新奢全能SUV极氪X在欧洲开启预售。历经全球体量最大、最严苛市场的考验，这对极具创新价值的产品组合，也将为欧洲用户带来超越期待的豪华纯电出行体验。

比亚迪6月销量合计25.3046万辆。上半年销量合计125.5637万辆，同比增长94.25%。新能源汽车6月合计销量253046辆，本年累计销量125.5637万辆，同比增长95.78%。海外销量方面，6月海外销量新能源乘用车合计10536辆。公司2023年6月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为11.816GWh，2023年累计装机总量约为60.250GWh。

6月底，国家部委明确了新能源购置税减免政策延期至2027年底，新能源有了更长远的发展，更好的预期利于企业更多的投入。而在 7 月份，各大车企又有新的产品进入到市场，显然这个格局将会发生更大的变数，我们会持续关注。