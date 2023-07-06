当地时间周三（7月5日），欧盟委员会公布了一提案，提议修改转基因作物规则，放宽对一些采用基因编辑技术的作物的限制。

在草案中，欧盟委员会将新基因组（NGT）作物分为两类，符合标准的作物将不再受现行转基因作物规则的限制。

简而言之，可自然产生或通过传统育种产生的NGT作物将和传统作物一样被对待，不受转基因立法的约束，这意味着符合标准的NGT作物将不需要进行风险评估。

其余NGT作物仍将被视为转基因作物，需要进行风险评估和授权，不过若这些作物对气候变化的耐受性更强，或者是需要的水或肥料相对较少，它们将适用更快的审批程序。

该提案仍需得到两大立法决策机构欧洲议会和欧盟理事会的批准才能成为正式法律，这意味着相关内容可能被修改。

中间偏右的欧洲人民党支持欧盟委员会的提案，并表示，欧洲迫切需要解决方案来生产更多的粮食。目前欧洲人民党是欧洲议会的第一大党。

欧洲议会议员Jessica Polfjard表示：“如果做得好，这项提案将确保欧洲的竞争力、更低的碳排放和更多的全球粮食。”

德国农业和制药巨头拜耳公司称，这一提案是开创性的。拜耳可持续发展主管Matthias Berninger表示：“从第一个积极的研究成果到进入市场，植物育种通常需要十多年的时间，基因编辑可以让我们在这个过程中减少五年的时间。”

然而，环保人士对这项提案持批评态度。他们认为，转基因作物需要谨慎控制，欧盟委员会的提案可能使欧洲农业依赖大型农业综合企业。

来源：财联社