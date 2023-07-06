据马来西亚日前发布的官方数据显示，2023年第一季度期间，马来西亚企业端电商收入同比增长了10.4%，达到2917亿马来西亚林吉特（约合626亿美元）。而作为对比，该数字在去年一季度期间为2643亿林吉特。

马来西亚统计局（DOSM）在一份声明中表示，这一增长主要是由其制造业和服务业推动的。此外，DOSM也强调称，在过去的2022年期间，得益于当地政府在推进电商产业发展方面的一系列举措，马来西亚的电商收入也呈现出了稳步增长的趋势。

值得一提的是，就这一产业的具体表现而言，与19年相比，马来西亚电商收入在21年大幅增长了23.9％，达到1.04万亿林吉特（约合2200亿美元）——其中，本地市场的增幅为25.5%（为9327亿林吉特），国际市场收入的增幅为11.9%（1045亿林吉特）。

并且另一方面，以客户类型计算，2021年期间，在马来西亚，该领域的B2C交易额增长了26.2%，至3089亿林吉特。B2B和B2G（企业与政府）的增速分别为25.9%（7131亿林吉特）和-31%（152亿林吉特）。

最后，DOSM也指出，尽管疫情的出现对市场经济产生了负面影响，但它也对促进马来西亚的电商发展产生了积极作用，“总体而言，疫情已成为马来西亚电商增长的催化剂。”