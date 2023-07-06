近日，上海电信携手中兴通讯创新打造“5G车地系统”覆盖方案，并成功在上海地铁4号线商用，实现飞驰地铁车厢内业务峰值速率突破2.1Gbps，均值速率达到1.7Gbps+，全车乘客同时看高清视频都将不再卡顿，开启地铁千兆新体验。

如何改善地铁5G网络覆盖与上网体验是困扰业界的一大难题。传统的漏泄同轴电缆覆盖方式下，厚重的地铁金属厢体造成信号衰减，高速移动带来的多普勒频偏影响信号发送和接收，早晚高峰期给网络容量带来更大挑战。

针对地铁的特殊应用场景，上海电信联合中兴通讯创新性打造“设备上车+高速无线回传”的“5G车地系统”覆盖方案，采用中兴通讯首创的BBU+pRRU二级极简架构，在地铁车厢内部直接搭建一套完整的5G室分系统；同时，利用5G大带宽高速率的特点，在隧道内安装5G AAU，在地铁车辆的车头和车尾分别安装CPE，实现网络数据“高速回传”，整车回传可达下行15Gbps，上行2Gbps，为广大用户提供随时随地的5G稳定信号及高速体验。

目前“5G车地系统”已经在上海地铁4号线隧道内部分区段开通，从整体实施效果来看，车地系统“四大创新”价值已初步显现：

网络性能提升带动用户体验跃升：4号线行驶车厢内实测峰值速率2.1Gpbs，平均速率1.7Gbps，相较传统漏缆覆盖方案平均600Mbps的速率，性能提升280%+；

隧道网络建设工期大幅缩减：不用再铺设泄露电缆，地铁施工难度大幅降低，以4号线为例工期由原来1年缩减至6个月，工期缩短50%；

有效降低投资提升收益比：“5G车地系统”大带宽回传、管道共建共享，相较于传统覆盖方式投资可降低20%，同时预计一年可节约370万度电，相当于455吨碳排，节能效益明显；

兼顾ToC与ToB实现双驱动：在确保广大5G用户业务极致体验的同时，也开拓出与城市轨道交通行业的跨行业合作共赢，促进同类场景及其他行业与通信行业的融合，助力城市数字化转型。

“5G车地系统”致力于打造面向乘客、面向服务的智慧地铁创新应用，伴随通信技术的不断迭代升级，上海电信将与中兴通讯继续在更多领域深入合作，结合工业互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，聚力创新，持续为智慧交通注智赋能，提高城市交通便捷能力，打造高端、智能的产业新生态，促进产业数字化发展，引领城市轨道交通及诸多传统行业数字化转型。