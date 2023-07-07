2023年已经过半，各大汽车品牌纷纷交出上半年销量成绩单。比亚迪披露的产销快报显示，今年6月，比亚迪月销25.3万辆，首次突破25万大关。回顾2023年上半年，比亚迪共售出125.56万辆新能源汽车。比亚迪在全球范围内最大的竞争对手特斯拉，今年上半年的总交付量为88.9万辆。这意味着，宣布停产燃油车一年后，比亚迪再次成为新能源全球销冠。

在今年4月的上海车展上，比亚迪品牌及公关处总经理李云飞曾在接受采访时表示，比亚迪今年锁定销量目标为300万台。考虑到年初的销售淡季及年末的销售旺季，比亚迪完成这一目标并不算难。有分析人士指出，比亚迪2020年以来持续的销量增长，来自于其在新能源汽车领域长期的技术储备。自2020年以来，比亚迪陆续发布刀片电池、DM-i超级混动、e平台3.0、CTB车身电池一体化、易四方、云辇等电动化专属技术，在电池、电机、电控及新能源整车设计领域实现了颠覆式创新。而这些创新也获得了市场认可。

上述分析人士指出，比亚迪在2023年的销量及业绩增长，则更多来自两个层面——多品牌建设及出海战略。目前，在品牌建设方面，比亚迪集团除比亚迪品牌的王朝、海洋产品线外，还规划了腾势、仰望及方程豹三个新品牌。其中，腾势品牌已经在2023年实现了销量爆发。

目前，腾势的销量主要来自于腾势D9一款产品。D9于2022年10月开始交付，受交付初期产能爬坡影响，2022年的3个月时间里，腾势D9的总交付量仅有9803辆。但进入2023年，腾势D9的交付量迅速增长，已连续四个月实现销量破万。对于一款均价42万元的车型，这一成绩令业界注目。

在腾势之外，比亚迪旗下的高端品牌仰望计划在8月上市，9月陆续交付。而另一个主打“专业、个性化”的新品牌方程豹，则有望在8月发布。这两个新品牌将帮助比亚迪打开30万元以上的新市场，进一步提升销量与利润。比亚迪的另一个增量来源——海外市场，也在今年迎来了销量的大幅增长。比亚迪上半年的125万销量之中，有7.43万来自海外市场，已超过去年全年总和。

公开资料显示，目前，比亚迪新能源乘用车已进入日本、德国、澳大利亚、新加坡、泰国、巴西、新西兰等53个国家和地区。在一些国家市场，如以色列、泰国，比亚迪的新能源汽车销量已经形成领先优势。值得注意的是，比亚迪虽然早在上个世纪就进入了国际市场。但在2022年前，比亚迪的海外业务以电池、储能及商用车为主，海外乘用车业务直到2022年才开始全面扩张。在中国汽车品牌中，比亚迪的出口量并不算多，但增长速度却位居前列。

与此同时，比亚迪的海外销量增长仍然极具潜力。在6月的比亚迪股东大会上，比亚迪总裁王传福表示，受制于海外渠道建设与车型认证问题，比亚迪出海节奏较慢，但海豚完成认证后，比亚迪的海外销量有望再次提升。“如果今年6-7月，海豚出口认证通过，相信公司海外出口月度销量就不止1万辆了。”王传福说。比亚迪的销量增长也让外界提升了对其的乐观预期。日前，摩根大通发布研究报告，将比亚迪的H股目标价由275港元升至300港元，并维持“增持”评级。此外，摩根大通将比亚迪的销量预测由260万辆提升至为280万辆。