Seres 5 在欧洲的首次交付仪式在挪威卑尔根的弗洛恩山举行。根据公司声明，其在挪威交付了第一辆 Seres 5，作为其 6 月中旬开始的“欧洲巡回赛”的一部分。此次巡演历时25天，足迹遍及21个国家，包括挪威、意大利、西班牙、法国和德国。Seres 5是继Seres 3之后的第二款电动出口车型，Seres 3是一款稍小的紧凑型SUV，长度为4.39米（Seres 5的长度为4.70米）。Seres 3 将于 2020 年秋季通过进口商 Indimo 在德国上市。

Seres 5 于2023 年 1 月在布鲁塞尔车展上在欧洲首次亮相。这款中型 SUV 在中国提供混合动力车型 Seres SF5，并将在欧洲作为纯电动汽车推出三种车型：前轮驱动标准版 2WD、高级版 4WD 和旗舰版 4WD。1月份，Seres报出了基本版63,900欧元，全轮驱动高级版和旗舰版分别为67,900欧元和74,900欧元作为基本指导价。

这里仅简单介绍一下：车上标配了80kWh的磷酸铁锂电池，在标准2WD版本中预计可提供500公里的WLTP续航里程。Seres仅说明了顶配版本的车辆功率输出：430千瓦，扭矩960牛米。Seres 给出的这款 430 kW 全轮驱动版本的 WLTP 续航里程为 530 公里。这里安装了90kWh的半固态电池。