标致对其小型车208和电动版e-208进行了改款。新款标致e-208将于2023年11月上市，驱动系统没有变化，但生产地点有变化。

作为更新的一部分，标致 208 获得了两个新的混合动力版本，而全电动 e-208 的驱动系统与其前身相比保持不变：输出功率为 115 kW 的电力驱动系统与 51 kWh 电池相结合（净电量，总电量 54 kWh），WLTP 续航里程为 400 公里。标致已于2022 年秋季推出了 e-208 的新一代驱动系统，当时，Vitesco 的 100 kW 电机更换为 Stellantis 和 Nidec 的 115 kW 电机，电池容量从 50 kWh 增加至 54 kWh。

在没有对动力总成进行重大改变的情况下，该系列的车型更新（与内燃机和混合动力车相比）对于 e-208 来说更多的是视觉性质，涉及车身和设备。最引人注目的特点是新的前脸：虽然保留了中央的大型散热器格栅，但 LED 头灯的设计，尤其是灯光标志已经现代化：以前，在 e-208 上，一条 LED 灯带从头灯向下延伸进入保险杠。现在有三个，标致现在将它们称为“光爪”——这三个灯带之前出现在设计中，旨在让人想起品牌标志中的狮子。在修订后的 208 系列中，这一元素更加明显。由于新的灯爪也集成到光滑的黑色进气口中，并且比之前的单独灯带被推得更远，它们的目的是帮助让汽车看起来更宽——尽管本身1.75米的宽度没有变化。该车长4.06米，高1.43米，行李箱容量为309升。

在 LED 尾灯中，三个红光爪现在水平排列，正如标致设计师已经在 e-308 中引入的那样。在GT版本中，不仅灯爪，而且倒车灯和转向灯都是LED技术，而在其他装饰中则为传统灯。随着改款，标致还推出了两种新的车身颜色：阿格达黄和硒灰。车内有升级的座套和数字仪表组的新设计等。

据报道，标致 e-208 的生产将从斯洛伐克的特尔纳瓦工厂转移到西班牙的萨拉戈萨。基于相同技术并进行了改款的欧宝 Corsa Electric也在那里生产。标致尚未公布更新版 e-208 的价格，但我们确实知道当前系列在英国的售价在 31,595 英镑至 35,145 英镑之间。