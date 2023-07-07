FCA 和 PSA 的合并公司 Stellantis 发布了支持未来电动汽车的下一代架构。C 和 D 级别细分市场的 STLA Medium 将于今年晚些时候在欧洲投入生产，并在全球销售。

STLA Medium 将于 2023 年开始生产，将成为 Stellantis于 2021 年宣布的 STLA 系列（小型/中型/大型/框架）四个全球 BEV 平台中的第一个。该集团尚未透露其 14 个汽车品牌中的哪些品牌将推出采用新架构的车型；然而，标致已经确认了 e-3008。几家 Stellantis 工厂已做好准备，利用 STLA Medium 每年生产多达 200 万辆汽车。该集团补充说，2022年C级和D级细分市场的销量将达到3500万辆，其品牌在各个平台上提供这些细分市场的26款车。

回到 STLA Medium——电动架构基于 400 伏电池；只有较大的 STLA Large 和用于美国皮卡和货车的梯架 STLA Frame 采用 800 伏系统。STLA Medium 中的电池可提供高达 98 kWh 的可用能量。2021年，据称该平台仍设计为87至104千瓦时，因此104千瓦时很可能是98千瓦时电池的总容量。Stellantis 引用 STLA Medium 性能包的最大 WLTP 续航里程超过 700 公里。“标准包”声称续航里程超过 500 公里。

根据使用类型，每100公里消耗量可低于14千瓦时，电池可在27分钟内从20%充电至80%。不过，Stellantis 在指定充电时间时并没有具体说明涉及哪种电池尺寸。有一点是明确的：对于采用当前 CCS2 充电标准（将最大充电电流限制为 500 安培）的 400 伏系统，功率不可能超过 200 千瓦。由于 98 kWh 是可用净能量含量，因此在指定的充电窗口内从 20% 充电到 80% 即可充电 58.8 kWh – 在 27 分钟的持续时间内，这相当于平均充电功率 131 kW。

基于 STLA Medium 平台的车辆将在全球范围内销售，并提供前轮驱动或全轮驱动。输出功率范围为 160 至 285 kW。Stellantis 表示，驱动器和其他平台组件（例如内部加热/冷却、转向和制动辅助）均旨在最大限度地减少能源消耗。