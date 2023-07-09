随着新能源车保有量的不断上升，围绕充电的基础技术正在不断升级，包括无线充电，机器人辅助充电，高压充电等。海外也有一些基于充电的创新，中外的充电技术和基础设施不断推进升级，本文盘点了一些前沿的突破。

能链智电推出首款充电机器人

这是能链智电面向未来无人驾驶场景自主研发的充电机器人。该充电机器人汇集深度学习、V2X、SLAM等多项技术，车主只需在手机端一键下单，充电机器人就会完成自动寻车、精准停靠、机械臂自动插枪充电、自动驶离、自动归位补能等一系列功能。

充电机器人还可以与各大主机厂底层API打通，自动打开车辆充电盖，通过机械臂自动充电系统，精确检测充电口位置完成充电枪的自动插拔，为各类新能源车型提供智能化、无人化的充电补能服务。经过多年发展，能链智电已经与国内80%汽车主机厂达成合作，未来，公司将结合自动充电机器人的服务能力，为无人驾驶电动车无缝匹配充智能电服务，为用户提供全新充电体验。

华为数字能源充电网络新一代全液冷超充解决方案

华为数字能源作为充电网络领域的解决方案提供商，带来了全液冷超充，融合光储，通过“一个架构”即全液冷超充架构，“两个协同”即车桩协同、桩网协同，一次部署，长期演进，打造极致体验、极高质量、极佳收益的充电基础设施。光储充一体化是未来新能源发展的大趋势，新一代充电基础设施的建设需要具有前瞻性，才足以灵活应对不断变化的时代。华为全液冷超充融合光储，匹配新型电力系统及新能源汽车快速发展需求。目前，华为已携手伙伴在高速服务区、城市公共、园区光储充三大充电场景部署全液冷超充，实现“一秒一公里”的补能速度，为用户带来极致的充电体验，场站运营周转率提升一倍以上，为运营商带来极佳的收益。

华为还打造了“一杯咖啡，满电出发”（城市公共）及“户用光储充”（光储充）两个典型充电场景，全液冷超充带来的极致充电体验在未来一定会对行业带来积极作用。

小鹏G9 800V超快充

小鹏G9高压充电使用的直流电，直流电的传输方向固定，没有变频。小鹏G9可以做到充电5分钟续航200公里，充电10%-80%进入15分钟时代，在全球量产电动车中都可谓最快。小鹏汽车的电池系统有完善的软硬件防护功能，可以在有异常电压或电流冲击的情况下及时保护电池，避免电池受损。常规充放电工况，电池系统内各部件是按照高压及超充规格设计，可以保证电池的寿命和安全。

并且，一方面电芯按照超充倍率专门设计，通过应用先进的6系三元材料与超充热设计，率先在G9上搭载电芯高倍率充电技术；另一方面小鹏汽车制定了相匹配的系统设计、充放电控制策略及热管理策略，确保电芯在用户使用期间满足电池的全生命周期寿命指标。

奥迪打造一体化充电中心

奥迪在奥地利开设了第一个充电中心。该中心位于萨尔茨堡，与 Moon Power 合作运营，Moon Power 也在该中心附近运营着一个电动汽车能力中心。为了减轻电网连接的压力，充电中心有一个固定的电池存储单元。该集线器利用二次电池进行电力存储。这些电池是来自拆解的开发车辆的使用过的和经过修复的锂离子电池。这意味着不需要中压连接，并且可以随时调用 320 kW，即使所有充电点都已被占用。

在设计充电站时，无障碍通道至关重要。由于尺寸宽敞，轮椅使用者尤其可以找到足够的空间打开车门并在车内走动。只需按一下按钮，即可将支付终端移动到适合轮椅使用的高度。如果车辆使用 Plug & Charge，充电会变得更加容易。该功能使车辆能够直接与充电点交换支付信息，无需实际支付或验证。此外，充电线安装在创新的旋转臂上，使充电插头可以轻松移动到车辆上的任何位置，使用户无论在哪里，无论车型如何，都可以方便地到达充电端口。

Xos第二代移动充电解决方案Xos Hub

顶级电动卡车制造商和车队服务提供商 Xos, Inc. 推出了其第二代 Xos Hub。Hub 是一种移动充电解决方案，无需固定基础设施即可提供灵活且可扩展的直流快速充电接入。充电基础设施是广泛采用电动汽车(EV)的重大障碍。新的 Xos Hub 提供的移动充电解决方案可以帮助克服这一障碍，加速车队电气化并实现电动汽车的更广泛使用。

新的集线器具有集成电池存储功能，能量容量为 390 千瓦时，充电器输出增加 60%，从 25 千瓦增加到 40 千瓦，从而为电动汽车提供更快的充电时间。它可以使用五个 CCS 1 充电头同时为多达五辆电动汽车充电，兼容商用和乘用电动汽车。该设计比其前身小 43%，从 28 英尺减少到 16 英尺，并具有改进的安全功能，包括电路保护和紧急停止按钮。新软件和远程信息处理设备根据非高峰和高峰时间优化充电时间，从而在五小时内充满电并降低电费。

WiTricity 和 ABT e-Line的无线充电解决方案

ABT e-Line是一家技术推动者，也是售后市场汽车解决方案的领先公司之一，而 WiTricity是无线电动汽车充电领域的领导者，它们宣布计划在欧洲提供售后市场无线 EV 充电服务。凭借与大众集团合作的丰富经验，ABT e-Line 最初将升级 VW ID.4以支持 WiTricity 的无线充电，目标是在 2024 年初上市。该公司计划此后扩展到更多 EV 车型。

ABT e-Line 计划将无线充电功能扩展到更多车辆，包括奥迪 e-Tron GT和保时捷 Taycan以及大众 ID.Buzz——一款标志性的生活方式汽车，非常适合 ABT 品牌。无线充电的附加功能不仅会吸引他们精通技术的客户群，还会在他们各自的类别中提供进一步的差异化。

WiTricity 的磁共振技术使驾驶员只需将车停在充电板上即可为电动汽车充电——所有这些都具有与插入 2 级设备相同的速度和效率。电动汽车无线充电的全球汽车标准于 2020 年获得汽车工程师协会的批准，该标准在很大程度上基于 WiTricity 的设计，并确保 ABT e-Line 车辆和 WiTricity 的充电器将与其他制造商互操作。