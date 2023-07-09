科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.07.03-2023.07.09）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

得益于21年的破纪录增速，对东南亚的创投生态来说，独角兽企业正在成为一种相对常见的存在。

作为背景，这里笔者需要指出——21年之前，东南亚的独角兽只有不到20家，而在当年期间，这个数字几乎得到了翻倍增长。当然，尽管当下阶段的东南亚创投领域也正在进入一种“相对减速”状态，独角兽俱乐部的氛围可能没有之前那么火热（如本周的eFishery，这是半年多以来东南亚的首家新增独角兽），其中，关于下一波独角兽浪潮的猜想却也会让人们格外期待。

在不久前的《出海时刻》中，东南亚快递巨头（也或者说是东南亚的超级独角兽之一）极兔速递的背后捕手ATM Capital的创始人屈田先生分享了他对东南亚创业生态未来趋势的一些看法。他指出，除电商之外，未来五到十年，与电商相关的物流或者消费零售、泛娱乐以及新能源会是他所看好的一些行业领域——当然，这并不是说这些独角兽一定会从这些领域中诞生，在他看来，这些相对新兴的领域仍存在着一定的开发空间与机遇。而从这一点出发，如果创业者能选准方向all in，那么他的目标就不是一件不可能的事情。

另一方面，从地域的角度上来看，他也指出，得益于庞大的人口和市场规模，印尼会是创业者和出海探索者们的首选地——在他看来，那些相对成功的公司往往会集中在特定的几个区域，以东南亚为例，可以看到极兔和Shopee都是从印尼起家，而OPPO海外也是先从印尼取得成功再把经验带到其他国家和地区，“当你把这个市场做好之后，再去其他地方是没有太大问题的···”（或者称之为，得印尼者得东南亚）。所以从这一点来看，印尼也会是一个值得充满期待的地区。

以上。好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

印尼P2P借贷金融科技市场份额在半年内增长28%：据YouGov日前发布的一份研究报告显示，尽管仍面临着后疫情阶段下的经济挑战，印尼P2P借贷市场的份额仍在6个月内增长了28%。数据指出，包括借款人和贷款人在内，印尼P2P网贷用户的规模已达1.008亿——而这意味着近一半的印尼人口使用过P2P借贷金融科技平台。

今年一季度，马来西亚电商交易收入同比增长超10%：据马来西亚日前发布的官方数据显示，2023年第一季度期间，马来西亚企业端电商收入同比增长了10.4%，达到2917亿马来西亚林吉特（约合626亿美元）。而作为对比，该数字在去年一季度期间为2643亿林吉特。

马来西亚统计局（DOSM）在一份声明中表示，这一增长主要是由其制造业和服务业推动的。此外，DOSM也强调称，在过去的2022年期间，得益于当地政府在推进电商产业发展方面的一系列举措，马来西亚的电商收入也呈现出了稳步增长的趋势。

VinFast计划三季度于美国上市：据彭博社日前援引一位知情人士的消息表示，越南新能源车企VinFast有望于今年三季度期间同一家SPAC公司合并后在纳斯达克全球精选市场上市。另有消息指出，VinFast和Black Spade Acquisition Co将讨论并决定是否让VinFast在纽约证券交易所或纳斯达克上市，并将在适当的时候公布有关上市的更多信息。而在5月初，VinFast称将于今年下半年通过与SPAC Black Spade合并的方式在美国上市。该交易预计将于7月20日完成。届时，VinFast的股权价值将达到约230亿美元。

马来西亚总理将与马斯克会谈投资事宜：据路透社报道，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣周五表示，他将与特斯拉首席执行官、推特所有者埃隆·马斯克会面，讨论后者对该国的投资事宜。作为背景，三月初，马来西亚国际贸易与工业部（MITI）表示已批准特斯拉向马来西亚进口电动汽车的申请。该部表示，特斯拉将在马来西亚开设办事处、陈列室和服务中心，并为其汽车建立充电站网络，但没有透露具体时间。

印尼电动汽车潜在市场规模有望超200亿美元：据印尼风投机构AC Ventures和当地电动汽车生态协会日前发布的一份报告预测，尽管目前采用率极低，报告认为，印尼电动汽车市场正在蓬勃发展，其潜在市场总额已超过200亿美元。此外，报告也强调，印尼也制定了雄心勃勃的可再生能源目标，计划到2025年时将可再生能源占该国能源构成的比例提高到23%。最后，报告也指出，该国预计到2056年时有望完成广泛的全国能源转型。

投融资

这家新加坡锂电池回收初创公司获得了370万美元融资：NEU成立于2021年，主要通过电化学氧化还原靶向技术来回收电池材料。据介绍，该技术仅需要电力，且其过程中也会通过再生化学品来避免有毒废弃物和刺激性酸制品的生成。NEU表示，其技术方案会比常见回收方法的污染更少。值得一提的是，NEU指出，其方案也为世界上首个能够处理磷酸铁锂电池的氧化还原靶向回收方案。

估值14亿美元，eFishery独角兽轮融资终落地：成立于2013年的eFishery是一个专注于为水产养殖群体提供一站式数字化解决方案的综合平台。从养殖技术到饲养培育再到融资借贷以及采购销售，eFishery都可以提供相应的服务内容。基于本次融资，eFishery表示，希望到2025年时在印尼覆盖超100万个水产养殖池塘、推进其平台上的鱼饲料和鱼类交易、以及向海外市场扩张。

观点&观察

出海时刻 | ATM Capital屈田：创业黄金时代下，如何捕获东南亚的下一只超级独角兽：本次第七期《出海时刻》直播对话节目中，在TechNode动点科技创始人兼CEO、BEYOND Expo联合创始人卢刚博士的主持下，ATM Capital创始人屈田先生基于自身在创投领域以及在东南亚地区多年深耕的经验，结合对东南亚超级独角兽“极兔速递”的投资心得，深刻讨论了东南亚科技创投领域当下所在经历的种种变化，以及如何把握东南亚地区中正在呈现的历史性区域经济机遇。

出海风险：企业知识产权合规：随着中国企业日益扩大国际市场的步伐，知识产权合规成为了企业在海外经营中必须面对的重要问题。本文将讨论中国企业在“走出去”过程中所面临的知识产权合规挑战，并提出相应的应对策略。