ChatGPT等大型语言模型在语言理解、生成、知识推理等方面正展现出令人惊艳的能力，以大模型为核心的人工智能时代汹涌而至。细观医疗领域，大模型正在为医疗健康带来何种改变？7月7日，联影智能联席CEO周翔出席世界人工智能大会（WAIC）健康高峰论坛，并对人工智能大模型如何改变医疗健康的未来发表了主题演讲。他指出，医疗领域不同于其他垂直领域，目前通用的语言大模型可能还不能完全满足医疗场景的精准需求。联影智能正与复旦大学附属中山医院共同携手开发多模态、多病种的“全病程智医诊疗大模型”，打造智能诊疗新范式。

多模态、多病种、全病程的医疗领域大模型

周翔介绍，通用的语言大模型不能完全满足医疗场景需求原因有三：

首先，医疗行业的专业性与严肃性毋庸置疑，医疗场景对问题的容错率低，这自然对语言大模型提出了更高的要求，即AI需要基于医疗专业语料给出更专业、更精准的医疗建议；其次，目前医疗数据中有超过90%的数据来自于医学影像，这也意味着一个切实有效的、能作复杂决策的医疗人工智能大模型，需要融合医学影像、文本，甚至语音或是视频等多模态信息以赋能各种医疗场景。最后，考虑到现阶段医院实际的部署环境和数据安全性要求，“大模型”不能无限“大”，院内应用的可及性是必须考虑的一环。

基于这一思路，联影智能提出了“uAI+ 医用通才大模型”规划，其中包括医疗影像大模型、医疗文本大模型与医疗混合模态大模型三大核心模型，以聚焦诊疗全链路智能驱动。

目前，联影智能已与复旦大学附属中山医院共同携手开发“多模态、多病种、全病程智医诊疗大模型”。该款AI大模型汇聚中山医院优质诊疗经验，是覆盖患者入院到出院的全生命周期的智能化辅助系统。在患者入院阶段，该模型可基于医生与患者的沟通对话、体格检查及病史等信息，辅助生成医疗级结构化入院记录，智能推荐术前检查，并作出鉴别诊断建议及手术计划初稿；在术中通过多模态信息整合完成手术记录稿；在患者出院阶段，可以起草出院记录及术后随访计划。

中山医院党委书记顾建英表示，中山医院和联影智能合作研发的该款大模型已完成第一阶段的站点试用。“联影智能技术底蕴扎实先进。近日，医院心外科医生在试用后也反馈该款AI模型能够辅助患者入院到出院的多个流程，提高医生在诊室、病房以及手术室的工作效率，并能给出一些检查、诊断以及治疗建议。我个人非常期待这款大模型在全院甚至全国的普及。”

“这是一个大模型的时代。‘uAI+ 医用通才大模型’将致力于减轻医生工作负担，提升患者就医体验，助力医院高效管理，提升基层诊疗能力。联影智能愿携手中山医院，共建汇聚中山医院诊疗经验的AI大模型，赋能多学科诊疗，提升基层诊疗能力，助力患者全生命周期健康管理，共创面向未来医疗的智能化诊疗新范式。”周翔在会上同步表示。

五年厚积，与人工智能跃迁式涌现共进

作为医学影像AI领先企业，自成立之初，联影智能便以全栈全谱角度通盘思考AI在医学影像应用端的可能性，并付诸全维AI实践。此次联影智能所提出的大模型布局背后，是其在医学影像五年厚积的技术沉淀。

基于全栈全谱产品创新策略，联影智能已研发覆盖多模态、多病种的40余款AI应用，推出针对不同医疗场景的多个融合解决方案，在心、胸、脑等各个领域均完成全栈全谱产品布局，夯实影像诊断基础已融入uAI+ 医用通才大模型，可为医生鉴别诊断与制定后续治疗方案中提供可靠助力。

值得一提的是，联影智能在视频模态的AI应用也具备深厚基础，其自研的3D智能摄像头uAI Vision智能之眼可助力实现手术室全景信息的实时采集与分析，3D建模还原手术室全况，监测并预警手术室异常事件，亦能记录手术全过程并生成结构化报告，为手术规范与安全保驾护航。

作为联影集团旗下在人工智能方向上的重要战略布局，联影智能受益于联影集团全智能医疗健康生态，在资源整合、软硬件全链条解决方案、创新能力和适应快速变革的能力上更是具备独特优势。夯实的技术积累、多维的布局生态正在为联影智能的大模型布局提供值得期待的想象空间。