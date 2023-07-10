近日，杭州迪视医疗生物科技有限公司(简称“迪视医疗”)宣布完成数千万元Pre-A+轮融资。本轮由英飞尼迪及欧普康视合作基金领投，新丝路资本、方富创投跟投，线性资本等老股东继续加持，凯乘资本担任本次交易的独家财务顾问。本轮资金主要用于加速眼科手术机器人人体临床以及显微外科手术机器人等管线研发。

迪视医疗成立于2021年7月，为国家科技型中小企业，创始团队来自德国的全球顶级机器人与人工智能实验室，以及世界500强德企医药公司。截至目前，迪视医疗已申请和授权多项美国和中国发明专利。

迪视医疗CEO崔迪博士表示：“我们非常高兴宣布完成Pre-A+轮融资，这一重要里程碑将为我们加速显微手术机器人技术发展、推动显微手术机器人临床应用提供进一步支撑。感谢英飞尼迪及欧普康视合作基金、新丝路资本、方富创投对我们的支持和认可，感谢老股东线性资本等的持续加持。我们还要感谢杭州市及上城区政府对我们的持续关怀和支持，及合作伙伴凯乘资本的助力，本轮融资展现了市场对迪视医疗的高度信心，也进一步验证了我们在显微手术机器人领域的领先地位。我们将专注于机器人显微操作技术的不断创新，研发提供高精度、高灵巧、高稳定的机器人显微操作平台，帮助医生在精微组织和复杂手术中实现精细量化和可视化的操作，从而为眼科和超显微外科领域带来突破性技术革新。”

英飞尼迪资本项目负责人张帅表示：“眼底疾病存在大量未满足需求，眼底医生也迫切需要有配套设备辅助其完成高难度术式。迪视医疗敏锐以眼底疾病为切入点，聚焦超显微外科手术解决方案，坚持从临床需求出发，创造性自研切实解决一线医生面临的痛点。我们看到以崔迪博士牵头的迪视团队坚定高效的执行力和可贵的创业初心，打造创新医疗器械“医工结合”的经典案例。英飞尼迪长期布局眼科赛道，我们非常高兴能够成为迪视医疗的同行者，非常期待迪视能够成为眼科乃至超显微外科治疗领域不可或缺的重要贡献者。”

合肥康视合伙企业执行事务合伙人赵春生表示：“迪视医疗在研产品未来上市后，可以大幅度提高眼底及视网膜手术的成功率，降低眼科医生的手术操作门槛，让更多的眼科医生及患者受益，同时，欧普康视作为眼科行业的领军企业，正在全面布局欧普眼视光医疗服务连锁体系及生态，相信迪视医疗和欧普康视及参控股企业会有更多的合作机会。”

新丝路资本表示：“手术机器人领域一直以来都是我们重点关注的投资方向。在近几年我们也相继布局多家优秀的、不同细分赛道的手术机器人公司。随着我国老龄化进程加剧，眼科疾病、尤其是年龄增加带来的眼部退行性病变患者日渐增多。在此基础上，我们十分看好手术机器人应用于眼科方向的新机会。迪视医疗所拥有的先进技术与产品让我们看到了未来在眼科为更多受疑难疾病所困扰的患者提供更加有效的解决方案。同时也为眼科手术医师在精准医疗的道路上增添更多可能性。我们坚信迪视医疗可以成长为国内乃至全球市场上眼科以及显微手术机器人的领袖企业，在临床使用中造福更多的患者。”

方富创投表示：“以智能手术机器人为代表的医工结合领域是方富创投重点关注并布局的方向之一，迪视医疗自主研发的显微手术机器人可以提高显微操作精度，突破医生生理操作极限，有效解决临床痛点，未来应用空间较大。迪视医疗创始团队在手术机器人显微操作领域具有多年积累，尤其是眼科显微手术机器人产品具有行业领先优势，方富创投看好迪视医疗的发展潜力，也将利用自身资源与经验支持公司，期待与公司长期合作。”

凯乘资本创始合伙人邹国文表示：“凯乘资本很荣幸担任迪视医疗Pre-A+轮融资的独家财务顾问。迪视医疗以眼科为切入点，将高精度超显微操作底层技术拓展至显微外科手术应用，突破了人手生理操作极限，协助医生完成超高难度手术，临床刚需性极强，拥有巨大的市场潜力。我们有充分的信心迪视医疗成为眼科以及显微外科手术机器人赛道的龙头企业。”