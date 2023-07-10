据德勤日前发布的一份报告显示，尽管全球经济环境仍存在着不确定性，东南亚的IPO市场依然保持稳定。

报告称，过去半年内，东南亚区域内共发生了85起IPO，并从中募集到了33亿美元资金。作为结果，其IPO市值达到201亿美元。而作为对比，去年同期，这里共有73起IPO，募资资金为31亿美元（企业市值为354亿美元）。报告表示，与去年同期相比，东南亚今年上半年新股发行数量增长了16%，IPO募资额增长5%。

报告认为，这一增长主要得益于印尼的三起规模较大的 IPO——其每起IPO筹集的资金均超过5亿美元（包括一家筹集了约6.83亿美元的镍矿商、一家筹集了约6.27亿美元的综合电动汽车电池材料公司、以及一家筹集了约5.94亿美元的地热发电厂运营商）。相比之下，去年上半年期间，只有一起IPO事件达到了10亿美元规模募资（GoTo）。

并且报告也强调，在上半年44起IPO交易的加持下，印尼有望迎来有史以来上市收益最好的一年。

另一方面，据悉，就新加坡而言，在这段时间内，该地区共发生了3起IPO，涉及2077万美元的募资和1.01亿美元的IPO市值。而作为对比，该国上年同期的IPO规模为9起，涉及4.24亿美元募资和5.86亿美元的市值。

德勤表示，随着东南亚的重新开放、旅游业的恢复以及各国国内需求的蓬勃发展，该地区的积极增长前景正在使其受到投资者的青睐、东南亚也正迎来外国直接投资的不断涌入。

此外，报告也进一步指出，得益于东南亚各国的增长推进政策、稳定的宏观经济、相对健康的人口结构、以及科技创业者对投资影响的不断扩大和该地区与中国稳固的贸易关系，东南亚地区的资本市场和金融市场仍存在大量值得外界期待的机遇。