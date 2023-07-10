Sonos近日宣布，Sonos与中国智能照明领导品牌易来（Yeelight）达成战略合作，双方将倾力合作打造新一代智能声光生态，为用户带来智能、便捷的声光体验，打造沉浸式家居场景。

声光影是环境氛围打造的重要元素，围绕感官打造沉浸式家居场景，成为智能家居领域发展方向之一。易来在广州举办了2023品牌战略暨新品发布会，发布了众多新品，也宣布了与Sonos达成战略合作，将照明与音乐进行深度融合，为用户创造更加智能化、场景化的生活空间。在2023广州建博会现场，在Yeelight Pro展区将Sonos智能音响进行现场联动展示，打造光、声、影沉浸式体验场景，将照明和音乐深度融合，并推动形成下一代体验型门店SI标准方案，基于光、声、影的理解和技术能力提升用户在智能照明场景下的体验效果。

从诞生之初起，Sonos的产品设计构想和理念就是用一种全新的、便捷的、易用的方式，将音乐带入每个家庭，也就是摆脱传统的有线，通过无线方式在多个房间播放音乐，以此实现最初的愿景。Sonos完全开放的API能让Sonos的产品在智能家居潮流的加持下，将高品质音乐带到每个家庭的房间中，构筑全新的音频生态，实现正真的体验式革新。

近两年，Sonos产品和解决方案在便捷安装、高品质音质和智能联动等各方面优势越来越被家庭用户和商业客户认知、认可，从最基础的从安装、到系统搭建、到后期使用运营的一条龙服务，到更加细致的定制化和智能化的解决方案，给用户带来全新的“高定”体验，让每个客户都能获得最佳的智能定制化的声音解决方案。

得益于Sonos开放的接口和软件系统，Sonos 在全球已经和很多智能家居实现了联动，在中国，此次与易来达成战略合作，让Sonos智能音响系统可以接入到易来的智能家居系统控制中心，为广大智能家居用户带来高品质的智能聆听体验，进一步拓展易来构建的“智能声光”生态，从而营造更加丰富的智慧生活场景，让消费者通过智能联动，打造个性化的声光体验，体验到更智慧、科技的家庭生活，让智慧家庭更加触手可及。

随着消费市场与智能家居行业迎来新一轮升级，智能音响产品和智能照明产品普及速度加快和消费者认知的逐步提高，此次Sonos与易来的强强联合，将在智能家居潮流的东风下，将高品质音乐和智能光影带到各个空间中，构筑全新的音频生态，实现真正的体验式革新。不仅家庭用户可以享受Sonos产品与易来等智能家居的联动，Sonos还有面向系统集成商、建筑设计师、建筑开发商和很多空间改造者的Sonos IS业务，帮助商业用户们也能通过低成本的智能化改造为自己的空间赋予智能声音，提升顾客体验，同时智能化的操作也不会增加运营成本。