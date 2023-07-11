梅赛德斯-奔驰刚刚成为第一家加入特斯拉 NACS 潮流的德国汽车制造商。该公司将从 2025 年起将特斯拉事实上的北美充电标准整合到其在美国和加拿大的电动汽车车队中。与此同时，梅赛德斯仍坚持其自己的 HPC 网络计划。

梅赛德斯-奔驰追随之前汽车制造商的脚步。沃尔沃汽车是第一家这样做的德国制造商，也是第一个签署特斯拉充电技术的欧洲品牌，Polestar 紧随其后。在他们之前的是福特、 通用汽车和 Rivian。至于梅赛德斯-奔驰，北美客户将从明年开始使用特斯拉的超级充电网络；然而，当车辆保持 CCS1 连接时，他们将需要一个适配器。

到2025年，梅赛德斯新交付的电动汽车才会集成特斯拉开发的NACS端口，而不是CCS充电插座。只有配备适配器的车辆才能在仅限 CCS 的充电站进行快速充电。然而，美国众多充电点运营商已经宣布将改造 NACS 充电电缆。就连大众汽车子公司 Electrify America 也宣布了这一举措，根据该集团上周发表的声明，大众汽车正在考虑采取与梅赛德斯相同的措施。事实上，人们几乎预计大众汽车将成为第一家宣布 NACS 集成的德国汽车制造商，而不是梅赛德斯。

与大众汽车一样，梅赛德斯-奔驰也计划建立自己的高压充电网络，并在今天的声明中确保了这一情况仍然如此。该汽车制造商希望同时扩大梅赛德斯-奔驰充电网络，在北美拥有超过 2,500 个高功率充电器，以提供“一流的充电体验”。虽然当前的梅赛德斯电动汽车只能在特斯拉为所有制造商批准的少数超级充电站使用适配器充电，但其目的是说服更多客户进行转换：“北美的第一个梅赛德斯-奔驰充电站将将于 2023 年第四季度开放，并将配备 CCS1 和 NACS 插头。”

“我们的战略重点很明确：打造世界上最令人向往的汽车。为了加速向电动汽车的转变，我们致力于提升客户的整个电动汽车体验，包括无论他们的梅赛德斯-奔驰将他们带往何处，都提供快速、方便和可靠的充电解决方案。”梅赛德斯首席执行官 Ola Källenius 说道。“这就是为什么我们致力于建设全球梅赛德斯-奔驰大功率充电网络，首批站点将于今年开业。与此同时，我们还在车辆中实施 NACS，让驾驶员能够访问北美地区广泛的高质量充电服务网络。”

在全球范围内，梅赛德斯-奔驰计划到本世纪末在北美、欧洲、中国等市场建立超过2000个充电中心。至于特斯拉的技术成为北美充电标准，该公司于2022 年 11 月发布了设计方案。车辆中的细长插头和紧凑型充电端口可实现（单相）交流充电和直流快速充电——后者长期以来只在特斯拉自己的超级充电站进行。由于福特、通用、Rivian、沃尔沃和Polestar等汽车制造商最近几周宣布将从2025年起在其北美车型上安装NACS充电端口，众多CPO和充电基础设施制造商也宣布他们也将提供NACS除了 CCS1、CHAdeMO 和美国 AC 标准 J1772 电缆之外，未来的充电站也将使用这些电缆。