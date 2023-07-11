你是否厌倦了在众多搜索结果中寻找答案？来试试ChatGPT吧，这款AI驱动的聊天机器人或许会彻底改变人们搜索信息的方式。

香港大学商学院人工智能研究所主持的一项最新研究，由来自迈阿密大学（牛津）的徐睿沄，香港理工大学的冯越，香港大学的陈海亮共同合作，对比了使用ChatGPT和传统搜索引擎（如Google）时的用户搜索行为和表现。研究发现，使用ChatGPT的用户在搜索任务上所花费的时间明显减少，但他们的整体表现与使用Google的用户相差无几。有趣的是，不同教育水平的用户使用ChatGPT时的搜索表现持平，这意味着ChatGPT的出现一定程度上降低了信息获取的不平等性。

ChatGPT的优势与限制

尽管ChatGPT擅长回答简单而具体的问题，并且擅长提供通用解决方案，但在事实核查任务方面表现不佳，往往无法纠正用户提示中的错误。然而，用户认为ChatGPT的回应信息质量高于Google搜索，虽然他们对两者的信任程度相似。

从用户体验方面看，虽然他们认为两个工具的易用性相当，但使用ChatGPT的用户在实用性、享受程度和满意度方面给出了明显更高的评分。这表明将聊天机器人技术整合到搜索引擎设计中可能会成为信息搜索行业的颠覆性创新。

我们不能忽略的是ChatGPT也可能会导致过度依赖，并产生或复制错误信息，导致结果不一致。这项研究强调了未来需要进一步发展人工智能（AI）驱动的对话系统，以提高准确性和可靠性。

作为第一个系统比较ChatGPT与传统搜索引擎（如Google）的实证研究，这项研究为搜索引擎管理和信息检索技术的未来提供了有价值的见解。AI驱动的聊天机器人和搜索引擎的整合可能成为信息搜索领域的下一个重大突破，但解决伴随其而来的挑战和局限性仍至关重要。

作者认为搜索引擎的未来将在ChatGPT直观的对话特性与传统搜索引擎（如Google）的速度和控制优势之间平衡。我们很快就能在信息检索领域看到更先进、更以用户为中心的工具。敬请期待。

论文：https://arxiv.org/abs/2307.01135