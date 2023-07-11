问界系列是华为在车领域的一个重要布局，想要在新能源车这个领域打开局面，必须让问界系列在市场获得认可。反过来，问界的成功也能让华为在车领域取得更大的成功。AITO问界M5智驾版是业内首个同时搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱3.0，且最快交付的量产车型。

先从车的硬件来看，可谓是搭配了足够实在的材料。HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统，拥有 27 个感知硬件，由 1 个远距高精度激光雷达 + 3 个毫米波雷达 + 2 颗 800 万像素高感知前视摄像头 + 9 颗侧视、环视、后视摄像头 + 12 个超声波雷达所组成，配合高性能计算平台 + 华为拟人化算法加持，从而给客户的智能驾驶体验带来了一定的硬件保证。

凭借实力硬件与先进算法，AITO问界M5智驾版可实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶功能，带来无限接近于L3的智能驾驶体验。在融合BEV（Bird Eye View鸟瞰图）感知能力基础上，业界首创GOD（General Obstacle Detection通用障碍物检测）网络，让车辆看得到、看得懂、更能开得好，精准预判潜在风险并实现主动避让或刹停，为用户带来领先同级的智能安全保护。车辆可识别横穿的行人，具备制动能力，包括对向来车炫光场景。车辆可识别前方地面落石、锥桶、水马，具备制动能力，包括夜间昏暗场景。

在高配车型上，两个 40 W 无线超级快充，创新双风扇散热，兼顾效率与安全；三个 66 W 有线超级快充，一个 60 W 有线快充，有线及无线可同时充电，让你轻松满电出行。空间音频采用虚拟声像技术，配合舱内声场匹配算法，让音乐具备空间感、流动感和临场感。HUAWEI SOUND，19 单元声学设计8 + 7.1 环绕声场 + 1000 W 独立功放 + 震撼低音，带来如演唱会般的影音体验；4单元主驾私享头枕，可导航通话听歌，与乘客互不干扰。基于眼球追踪识别技术和高精度坐姿定位模型，主驾上车后轻点刹车，无需手动调节，后视镜自动调整到合适位置，轻松便捷。

系统可以将时速、导航等重要行车信息，投影在主驾驶前风挡玻璃上，还可根据车主眼睛位置，自适应调节 HUD 高度。主驾驶支持小憩模式，语音开启小憩模式后，车内将自动熄屏，调暗车内灯光，开始播放白噪声，营造舒适愉悦的睡眠场景。

软件方面，停车休息时，可将 PC 与车机协同，在车载智慧屏上播放视频或接入会议，同时在 PC 上做记录或编辑文件，双屏齐开工，效率显著提升。主驾副驾均可在车机上使用手机应用，人走到哪，软件服务就跟到哪。小艺可提前查找车位，支持全国 360+ 城市以及 1200 万+ 车位，可在室内停车场进行跨楼层车位导航，让你轻松停车。

在智能泊车辅助上，也可以让停车更省心。系统内置了160+ 泊车场景，停车场拥挤，车位难停，都能较为有效地应付。还有低速自动找车位、遥控泊车、智能泊车辅助13等智能泊车辅助功能，这个比较适合新手上路的司机。更支持跨楼层代客泊车辅助，可一键导航到任意楼层的停车位。

从平台上来说，HUAWEI DriveONE 纯电驱增程平台，采用先进智能油冷技术，动力系统更加安全可靠。四驱智驾版前后驱峰值功率达 365 kW，峰值扭矩达 675 N·m，整车 0-100 km/h 加速可达 4.4 秒，百万豪车级的全铝合金底盘，配合前双叉臂后多连杆独立悬架，在驾乘体验上有一定保证，麋鹿测试高达 72.9 km/h。第二代 IBOOSTER + ESPhev 制动系统，兼顾能量回收与制动停车，制动距离 36.6 米。这些操控表现算是中规中矩。

总得来说，这是在推出问界 M9之前向市场展现自动驾驶能力的一款产品。随着年底更多车型加入辅助驾驶功能，如何能给用户带来好的驾乘体验，成为一个重要的卖点。华为深度参与问界的产品定义、整车设计等，并提供了核心技术，当然华为有着深厚的软件人才团队，能够确保在软件定义电动车的时代有一定的技术保障，在软硬结合和提升优化上有一定的底气。此外，华为在手机端有着比较强的技术积累，可以实现手机生态与车机生态融合共享，支持手机车机硬件相互调用功能，带来更多全新交互体验。

当然，问界在市场上的潜力还没有更完全的发掘。在后续市场上，必须出更多的车型，才能在竞争激烈的市场中争取用户，年底的 M9 会是个主要的品牌领军者，至于轿车和商务车车型，也需要考虑，我们拭目以待。