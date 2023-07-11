根据科伦博泰近日公告，该公司将于今日（7月11日）在港交所正式上市。科伦博泰是一家致力于肿瘤学、免疫学及其他治疗领域的创新药物的研发、制造及商业化的生物医药公司。根据招股书，该公司本次在港交所IPO，基石投资者有RTW Funds、Laurion Capital Master Fund、TruMed、汇添富和科伦国际。

公开资料显示，科伦博泰成立于2016年，其研发管线针对世界上普遍或难治的癌症，如乳腺癌、非小细胞肺癌（NSCLC）、胃肠道癌，以及患者人数众多且医疗需求未得到满足的非肿瘤疾病及病症。目前，该公司已建立33项产品的管线，包括2项核心产品及12项非核心临床阶段产品，其中5项处于关键试验或新药上市申请（NDA）注册阶段。

科伦博泰在招股书中表示，其管线的临床价值及公司的药物开发能力得到了其全球战略合作伙伴的认可。截止目前，该公司已签署了9项对外许可协议，包括与默沙东（MSD）订立的3项开发用于癌症治疗的多达9项抗体偶联药物（ADC）产品的许可及合作协议，前期及里程碑付款共计高达118亿美元。另外，该公司还曾与Ellipses公司就A400订立合作及许可协议，以及与和铂医药就A167及SKB378订立合作及许可协议。

来源：医药观澜