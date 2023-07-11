法国初创公司 SeaBubbles 宣布首次商业部署其电动水上出租船。获得认证后，该水翼船将在法国安纳西湖上运送乘客。这艘水翼船不会单独在湖上航行，而是作为安纳西湖试点船队的一部分推出，与法国市政协会大阿纳西合作提供无二氧化碳班车服务。两个月期间（2023 年 7 月 1 日至 8 月 31 日）每天有 8 个游览项目，与内燃船相比，预计该举措将在湖上减少约 100 吨二氧化碳排放。

技术规格方面并未公布太多内容，但宣布水翼内置有四个乘客座椅。SeaBubbles 在他们自己的网站上声称，该车辆“专为 5 名乘客设计，我们独特设计的 Bubble 航行速度为 12 节（22 公里/小时）”。在加速方面，该公司写道：“这款箔片具有市场上最快的起飞速度。以 6 节的速度，船体离开水面并在短短 3 秒内进入飞行位置。”

“这一举措标志着自 SeaBubbles 团队加入我们领土以来一个重要新阶段的开始。我们致力于试验下一代解决方案。这个无碳水上交通试点项目是发明未来交通解决方案的灵感源泉。”Grand Annecy 总裁 Frédérique Lardet 说道。这不是市场上第一艘电动水翼船，但却是法国第一艘。两个主要竞争对手是来自贝尔法斯特的Artemis Technologies，该公司去年推出了一款概念车，而 Candela自 2021 年以来一直在市场上推出电动水翼 C-8 ，最近在美国推出了一款新型号。