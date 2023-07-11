Sensor Tower商店情报平台发布了2023年6月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

6月出海手游收入榜

随着新赛季的开启、系列活动的更新，以及《Battlegrounds Mobile India》重返印度市场，腾讯《PUBG Mobile》6月海外收入环比增长27%，排名升至出海手游收入榜第2名，重回增长榜与下载榜榜首。截至2023年6月，该游戏在海外的总收入已突破40亿美元。

在游戏版本更新和儿童节、“State of Power”等系列活动的带动下，点点互动冰雪末日题材手游《Whiteout Survival》延续强劲的市场表现，6月收入再度提升18%，排名上升至收入榜第9名，同时位列增长榜第6名。

6月《暗黑破坏神：不朽》迎来1周年庆典，随着游戏版本的更新、全新主题和热门活动的推出，本月海外收入环比上涨45%，排名上升13位至收入榜第14名，跻身增长榜第4名。Sensor Tower商店情报数据显示，截至2023年6月底，《暗黑破坏神：不朽》海外吸金突破3.5亿美元。

灵犀互娱于6月下旬推出《三国志幻想大陆》韩语版《삼국 올스타》。得益于典型的游戏icon设计和暗黑系美术风格等本地化策略，该游戏在韩国市场收入快速攀升，本期海外收入环比增长73%，入围收入榜第29名和增长榜第5名。

6月出海手游收入增长榜

6月初，Ujoy Games旗下冒险题材RPG新游《Pixel Hero》(픽셀 히어로) 正式登陆韩国市场，凭借独特的像素风格、大量的福利和本土人气组合Norazo代言，该游戏上线首日即登顶韩国iOS手游下载榜，跻身本期出海手游收入增长榜第2名。

紫龙游戏于6月中旬在日本市场推出二次元战棋SRPG手游《Archeland》(アルケランド) ，精美的角色、音乐和战斗画面使得该游戏收入迅速上升，6月海外收入激增至5月的20倍之多，跃居增长榜第3名。

6月中旬，由腾讯光子工作室研发的开放世界生存RPG手游《黎明觉醒：生机》(Undawn) 海外版正式上线，凭借玩家对末日题材手游的喜爱和丰富的建造、驾驶等野外生存玩法，该游戏海外收入激增，跻身增长榜第8名和下载榜第2名。

来自露珠科技的奇幻MMORPG新游《天际传说》于6月初登陆中国台港澳市场，得益于新颖的AI大世界奇幻探索主题和本地明星代言的宣发策略，该游戏连续数日稳居中国台港澳市场手游下载榜榜首，入围增长榜第9名，成为露珠科技旗下又一款成功出海的MMORPG手游。

首次入围增长榜的手游还包括Topjoy《风起三国之乱世逐鹿》、Spark X Games《这个三国汪汪叫》、畅娱时空《流浪方舟》和灵犀互娱《代号鸢》等。

6月出海手游下载榜

《PUBG Mobile》印度版本《Battlegrounds Mobile India》的回归，使得该游戏海外下载量环比增长63%，突破1500万次，蝉联出海手游下载榜冠军，其中近57%的海外下载量来自印度市场。

腾讯《黎明觉醒：生机》(Undawn) 于6月中旬在海外上线，2周内下载量已超过920万次，跻身下载榜第2名，拉丁美洲和东南亚市场贡献了28%和20%的海外下载量。

尼毕鲁动物题材策略手游《Age of Apes》本期海外下载量达到5月的2倍之多，首次入围下载榜第8名。

首次入围下载榜的还有Ivy Mobile《Runner Heroes: Endless Skating》、BabyBus Group《Little Panda: Sweet Bakery》、Kidult Lovin《Bubble Pop Dream》以及XGAME STUDIO《Magic Piano Tiles:music game》等。