来自 Itzehoe 的德国电池开发商和生产商 Customcells 已同意与总部位于慕尼黑的电动飞机初创公司 Vaeridion 合作。目的是共同开发符合电动飞机使用认证要求的圆柱形电池。

Vaeridion 希望制造可容纳两名飞行员和九名乘客的小型电动飞机。据称，Microliner 的续航里程可达 500 公里。电池将集成到机翼中，而不是机身中。目标是在 2028 年底之前获得认证，并在 2030 年之前投放市场。

微型飞机将以传统方式起飞和降落（eCTOL =“电动常规起降”），与垂直起降eVTOL（“电动垂直起降”）形成鲜明对比。目前，许多初创企业正在开发 eVTOL，而 Customcells 通过与另一家巴伐利亚公司 Lilium 合作，也积极参与这一领域。

根据 Customcells 的公告，到 2040 年，eCTOL 飞机的预计市场规模将在 5,000 至 10,000 架飞机之间，每年需要多达 8 GWh 的圆柱形电池用于批量生产和在役更换。“航空电气化是可持续交通道路上极其重要的组成部分。我们很高兴 CustomCells 能够支持 VÆRIDION 令人兴奋的项目。我们的高性能电池是这个富有远见的项目的核心要素。”Customcells Group 首席执行官 Dirk Abendroth 说道。

“高能量密度电池是 VÆRIDION Microliner 等 eCTOL 飞机区域空中机动的重要要求。我们很高兴与 CustomCells 合作，并利用他们在开发和工业化满足高功率要求的特种电池方面的专业知识。”Vaeridion 联合创始人兼首席执行官 Ivor van Dartel 说道。“CustomCells 非常注重工业化和扩大生产，这一事实使我们有信心达到测试、验证和验证 Microliner 的广泛任务所需的电池数量。”