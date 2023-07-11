越南汽车制造商 VinFast 展示了其三款新型电动汽车——一款小型车和两款 SUV。该制造商还在其产品组合中添加了新的电动车型号。从电动汽车开始：VinFast 在其“VinFast – 为了绿色未来”系列展览中展示了 VF 3、VF 6 和 VF 7。VF 3 是一款专为越南市场设计的小型电动汽车。事实上，它的长度仅超过 3 米，是 VinFast 目前提供的最小的汽车。

不过，VinFast 没有透露任何技术细节，并且对价格守口如瓶。VF 3 可能很快就会被订购，所以详细信息肯定会随之而来。目前尚不清楚较大型号何时上市销售。

VF 6和VF 7是B级和C级SUV。自今年年初VinFast 在拉斯维加斯 CES 上展示电动汽车以来，有关这些车型的详细信息就已为人所知。VF 6 有两种型号，分别配备 130 kW 或 150 kW 电动机。据称WLTP续航里程为399公里。电池的可用容量为 59.6 kWh。

VF 7 配备与 VF 6 相同的 150 kW 电动机，或额外配备 110 kW 的全轮驱动装置。电池容量为 75.3 kWh，使电动汽车一次充电可行驶 450 公里。

对于展出的电动自行车也知之甚少。VinFast 简单地写道，它们拥有“充满活力和运动感的设计，有多种颜色可供选择。”