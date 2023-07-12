生物样本和生物标志物专家公司Discovery Life Sciences (Discovery) 宣布推出流式细胞术临床试验服务。Discovery将采用全谱技术的Cytek Aurora仪器与基因组学、分子病理学和蛋白质组学服务集成到一个设施中，为研究人员提供高度的灵活性，从而帮助其节省宝贵的时间，并进一步确保高质量的药物和诊断开发。

临床流式细胞术的推出巩固了Discovery作为专业合同实验室的地位。研究人员现在将受益于先进的仪器，它能够同时分析多达40种颜色组合，从而显着提高临床试验数据收集和分析的效率与准确性。

Discovery客户可以选择与其研究目标相符的特定参数，从而实现快速免疫监测，并更深入地了解复杂的生物系统。他们还可以通过一套综合服务获得市场领先的技术和专门技术，这套综合服务包括多参数流式细胞术、血液与组织生物样本、基因检测、蛋白质组学分析和分子病理学。

“我们很高兴能够为最新Cytek Aurora仪器带来强大功能，以及为我们公司提供临床流式细胞术服务方面的科学专门技能。” Discovery Life Sciences首席执行官Glenn Bilawsky表示。“这项投资让我们进一步履行我们的承诺：为研究人员提供最先进技术和科学咨询，以支持其临床试验需求。通过将临床流式细胞术服务整合到同一设施中，并支持基因组学、蛋白质组学和分子病理学服务等数据系统，我们将进一步促使客户更快开发改变生命的疗法。”