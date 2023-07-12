对于常规的东南亚旅客来说，穿越东南亚旅行和购物一度是一件令人头疼的事情。尽管东南亚各国之间的距离并不遥远，但获得当地货币却可能会是一个相对漫长且昂贵的过程。然而，这种情况正在发生转变。

去年晚些时候，印尼、新加坡、马来西亚、泰国和菲律宾政府签署了一项具有里程碑意义的跨境支付协议，旨在通过以二维码为代表的快速支付行为促进在各国之间进行更快、更实惠、更透明以及更具包容性的跨境支付。

对于东南亚高度分散的支付市场来说，这是一个值得纪念的时刻。而从这一点出发，该地区的商业领域也正在并且也应该紧跟这项支付创新举措的脉搏，从而进一步促进客户的无缝交易和支付转化率。

一场姗姗来迟的创新

自东南亚取消疫情相关的出境限制以来，该地区内的旅行行业迎来了一段较快的复苏和发展阶段。预计今明两年内，当地旅游业将迅猛增长，较22年提升94%。

往常，游客可能会使用货币兑换当地现金，或者在游客较多的地方使用借记卡和信用卡。然而，长期以来，与这些传统支付相关的付出已被证明是无缝跨境支付道路上的一种障碍。

随着东南亚消费者，尤其是千禧一代和Z世代消费者越来越转向移动支付和电子钱包，跨境支付领域的“现代化”也更早一步进入了落地日程。

在这个拥有近7亿人口和1200种语言的地区，在跨区域提供本地化支付选项和客户支持层面，商家一直面临着严峻挑战。再加上监管的复杂性，相关企业往往很难与其他支付提供商合作，因为它们会需要掌握大量与监管相关的条文规定。

与此同时，企业也需要面对影响定价、盈利能力和财务稳定性的汇率波动。因此，改善跨境支付已成为未来业务成功的必要条件。更好的支付体验不仅能够改善游客的旅游体验，还可以扩大东南亚蓬勃发展的电商市场和其他区域贸易行为。

促进旅游业和商业发展

去年的五国协议代表着东南亚朝向互联互通的支付蓝图迈出了正确的一步。然而，作为一项双边协议，这在东南亚的全球旅行宏伟计划中的作用仍然很小。通过通用的支付标准和协议来实现跨境互操作性仍是其中的一种迫切需求。

根据2022年G20会议的相关小组讨论，该协议需要与全球其他区域组织联系，以建立一个更加集中的框架。与此同时，其他参与者也在建议建立一个本地货币交易框架，以实现企业对企业的贸易结算，而无需使用美元等外部货币。

在金融科技方面，印尼的数字钱包已经成为非现金支付手段的首选形式，而这也使得该国在东南亚中处于绝对领先地位。并且自19年推出以来，该地区的二维码支付交易规模几乎每年增长两倍。

因此，东南亚企业可以将印尼视为数字支付的成功典范。当然，在该地区之外，企业还可以关注非洲移动货币的使用、巴西的即时支付方式PIX以及印度众多竞争性移动钱包等参与者的崛起——尤其是对于巴西来说，PIX对该国的支付发展产生了重大影响。去年，四分之三的巴西人使用PIX支付了其电商消费。

东南亚的未来金融科技创新者和当地企业可以向这些平台学习，了解支撑其跨境支付所需的方方面面。而这其中的重点应包括对用户友好的操作界面、优秀的个性化体验以及与电商、旅游和生活方式平台等服务的无缝集成。

此外，企业也应注意需要对旅游等行业进行细分和优先排序，整合替代支付方式，从而使服务不足的社区也能够参与到国际商务的发展进程中。

最后，旅行交易也需要注意安全问题。数字支付提供商需要去保护个人和财务数据免遭黑客、欺诈者和身份窃贼的侵害。旅行者希望在海外使用数字支付方式时他们的资金能够加密且安全，因此企业必须确保与信誉良好且经过认证的提供商合作。

跨境支付创新对促进东南亚旅游业发展具有变革性的力量。旅行不仅使旅游业受益，而且还将惠及更广泛的群体，为当地的消费者、商人和企业提供助力。毫无疑问，支付的便捷可以带来商业的便捷，而行业利益相关者与支付提供商之间的持续创新和合作也会增强东南亚消费生态乃至其整体行业的进一步发展。

注：本文作者dLocal亚太区负责人Joaquin Moreno，原标题为《HOW CROSS-BORDER PAYMENTS ARE RESHAPING SOUTHEAST ASIAN TRAVEL》并授权发布于动点国际网站。动点出海经整理后编译。