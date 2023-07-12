国际数据公司（IDC）全球季度个人计算设备跟踪报告的初步研究结果显示，2023年第二季度全球PC出货量同比下降13.4%。由于宏观经济逆风、消费和商用市场的需求疲软以及IT预算从设备采购转向其他方面，PC市场已连续六个季度出现收缩。尽管表现不佳，本季度市场表现依然好于预期。

总体需求疲软导致库存水平高于正常水平的时间比预期更久。这包括渠道层面和供应链层面。截至目前，没有一家个人电脑制造商能够免受市场带来的挑战。除苹果（Apple）和惠普（HP Inc.）外，所有主要公司出货在本季度都出现了两位数的下滑。但苹果公司较好的表现得益于与去年同期的对比，该公司在2022年第二季度因新冠肺炎导致的供应链停工而出现供应问题。而惠普在过去一年中将供过于求的库存降低至最终接近正常水平，这使其增长率在经济低迷时期大放异彩。

IDC移动和消费设备跟踪报告的研究经理Jitesh Ubrani表示：“渠道和组件的高库存再次拖累了市场。” “尽管这些问题慢慢缓解，但许多零部件供应商仍继续提供折扣价以清理库存，尽管由于需求减少，PC制造商和渠道商仍然持谨慎态度。”

负责客户设备跟踪报告的IDC集团副总裁Ryan Reith表示：“过去五年，PC行业经历了过山车一样的供需起伏，这极具挑战性。” “厂商不想像2020年和2021年那样陷入供应短缺的境地，但许多厂商对在市场反弹上下大赌注也犹豫不决。在消费市场，我们看到疫情前的习惯正在回归，即在多设备上共享计算需求，我们坚信消费者的钱包将青睐智能手机而不是PC。在商用市场，劳动力的减少（在许多大公司）以及生成式人工智能的引入，也让我们对已经缩减的PC预算未来会用于购买何种产品更加困惑。”