近日，广东欧谱曼迪科技股份有限公司已完成超2亿元人民币Pre-IPO轮融资。由建信股权、华金资本领投，国信资本、彬复资本跟投。本轮融资将用于继续推进多个重磅创新产品的产品化，全球营销网络及渠道的布局，进一步加大公司在内镜领域的综合竞争优势。

欧谱曼迪成立于2013年，总部位于佛山，是一家内窥镜平台型创新企业。产品线覆盖了硬性、软性内窥镜的主机系统和镜体，以及配套器械和显影剂等。

该公司创始人安昕博士表示，欧谱曼迪依托荧光内窥镜破局，正按两年一更新，更新即领先的速度持续推出创新内窥镜产品。感谢老股东的持续支持，在新股东的进一步助力下，公司将进入平台化产品管线落地、体系化组织建设、国际化市场开拓的新阶段，打造全球领先的内窥镜平台型创新企业。

建信股权投资团队表示，未来国内外科手术微创化的大趋势将带来明显的临床获益，其中内窥镜作为医生的眼睛，将在外科的微创化趋势中发挥重要作用。本次对欧谱曼迪的投资，体现了建信股权对欧谱曼迪在荧光内窥镜领域先发优势的认可，也希望通过本次投资助力公司在内窥镜领域的全产品线布局，进一步实现国产医疗器械的进口替代。同时建信股权将发挥建行集团综合金融服务优势协同联动向公司赋能。

华金资本董事总经理刘飞虹女士表示，国内内窥镜市场规模超200亿元，而国产化率仅10%，国家明确“十四五”期间腹腔内窥镜在规划配置数量和准入标准中都将优先获益。欧谱作为国产硬镜+软镜的平台型公司，较同业具备领先优势。华金资本作为珠海龙头国企华发集团控股的股权投资业务平台，愿与欧谱曼迪共同在大健康产业领域拓展全产品线布局。

国信资本投资团队表示，在医疗器械领域，高端医用内窥镜一直以来是国产替代化率最低的细分领域之一，超过80%市场被进口垄断。荧光内窥镜作为外科微创设备革命性的技术，更是全球内窥镜企业竞争的制高点。欧谱曼迪团队将世界领先的航天光学技术和工程经验应用于医用内窥镜领域，经过近10年的积累，打破了进口品牌在荧光导航内窥镜的垄断局面，目前产品已广泛应用于国内上百家三甲医院。公司最新推出的Stellar内窥镜影像平台，集4K、3D、荧光三位一体，All in One满足临床手术的全方位需求。欧谱曼迪完成Stellar的自研自产，象征着内窥镜技术的最高标准实现了中国智造。国信资本致力于贯彻“金融服务实体经济”的方针，赋能广大中小微企业，将全力协助欧谱曼迪公司的发展，推动中国自主创新医疗技术的进步。

彬复资本合伙人朱健先生表示，外科手术微创化趋势明显，内窥镜很好地解决了手术切口小与手术视野显露不充分之间的矛盾。临床需求从“看得见”到“看得清、看得更真实”，产品迭代也从白光、荧光进化到“4K+3D”荧光，有持续创新的空间。欧谱曼迪拥有卓越的底层软硬件原研能力，产品迭代敏捷，已达到并逐渐超越原有进口品牌。我们期待公司在不远的未来能成为内窥镜领域的全球领导品牌，也期待公司丰富的平台化管线布局能带来更多令人骄傲的惊喜。