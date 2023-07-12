根据 Sensor Tower 发布的商店情报数据，2023年6月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金2.13亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。6月27日，该游戏推出新版本，引入了新英雄亚连、新赛季和新系统等，进一步巩固其畅销榜冠军位置。（说明：数据不包括第三方安卓渠道）

米哈游《崩坏：星穹铁道》位列榜单第2名。其中，39.7%的收入来自中国iOS市场，日本市场的收入占27.7%，美国市场占11.4%。6月7日，该游戏推出新版本，引入了新角色银狼、新场景和新剧情等丰富内容，使得收入激增，并连续7天在中国iPhone手游畅销榜排名前五。6月28日新角色罗刹在1.1下半卡池推出，为游戏带来又一波收入峰值。

腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入)以1.22亿美元收入位列榜单第3名。本期54.2%的收入来自中国iOS市场，美国市场占9%，印度市场占7.5%。6月2日，该游戏与虚拟主播泠鸢合作，推出了新道具，并重回中国iPhone手游畅销榜第2名。6月28日，游戏在版本更新中引入了新地图、新角色时空魅影-薇帝和新道具等，令收入再度提升。

榜单前五另外两款游戏为King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

2023年6月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费61.5亿美元，同比基本持平。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了18亿美元，占全球总收入的29.3%。中国iOS市场排名第2，占19.3%；日本市场排名第3，占16.7%。

由SQUARE ENIX基于《勇者斗恶龙》IP打造的回合制RPG新手游《Dragon Quest Champions》在发布首月成功进入收入增长榜第6名。

网易游戏与全球知名赛车游戏厂商Codemasters强强联手推出了《巅峰极速》。该游戏采用虚幻引擎4和Codemasters专有的EGO技术开发，凭借高度拟真的赛车、个性化定制和沉浸式体验，《巅峰极速》在发布首月成功进入收入增长榜第7名。