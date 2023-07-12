Shutterstock宣布扩大与OpenAI的合作伙伴关系。作为此次扩大合作的一部分，OpenAI获得了访问其他Shutterstock训练数据的许可，包括Shutterstock的图像、视频和音乐库以及相关元数据。Shutterstock也获得了最新OpenAI技术的优先使用权，并会继续将DALL·E的文本到图像生成功能直接用于shutterstock.com平台。除文本到图像生成之外，该集成还将为Shutterstock客户提供合成编辑功能，令他们不仅能够创建新内容，而且还可以对整个Shutterstock库中的所有图像进行简单的编辑和转换，以加速构思和制作。Shutterstock和OpenAI将展开合作，通过Shutterstock新收购的GIPHY平台，为移动用户带来生成式AI能力。

Shutterstock首席执行官Paul Hennessy表示：“我们续签并显著扩大了与OpenAI的战略合作伙伴关系，强化了Shutterstock对推动AI技术创新的承诺，并使我们成为生成式AI行业领导者的首选数据与分销合作伙伴。”

OpenAI首席运营官Brad Lightcap补充道：“我们很高兴能够获得Shutterstock高质量内容库的许可。此次扩大合作不仅增强了我们的图像模型能力，而且在内容创作和构思方面，令各大品牌、数字媒体和营销公司能够释放具有变革性的可能性。我们期待为Shutterstock和GIPHY庞大的用户群体带来下一代生成式AI功能，进一步颠覆人们通过视觉媒体表达自己的方式。”

作为将AI进步带入创意产业的创新者之一，此次合作伙伴关系的扩大是Shutterstock采取的多项战略举措中的最新一项。今年早些时候，公司推出了AI图像生成器。这是一款由DALL·E驱动的突破性工具，让用户能够立即创建定制的视觉效果。 Shutterstock也是首家推出贡献者基金（Contributor Fund）的公司。迄今为止，其开创性的举措已向数十万艺术家提供补偿，以表彰其内容IP在训练Shutterstock生成式技术方面所发挥的作用，并通过与新生成资产许可活动相关的持续版税来为其提供补偿。

除OpenAI之外，Shutterstock还与NVIDIA、Meta、LG等携手合作，为3D、图像和文本领域的创作者开发基础的生成式AI工具和标准。Shutterstock的高质量内容库富含大量元数据，在规模、多样性和注解方面处于行业领先地位，使其具有无与伦比的AI训练能力。