根据Canalys发布的最新报告，2023年第二季度, 全球个人电脑市场的跌势有所放缓，台式机和笔记本电脑的总出货量同比下降11.5%至6210万台。在此之前，出货量连续两季度跌幅超过30%。第二季度的出货量环比提升11.9%，表明了今年下半年市场复苏有望加快。笔记本电脑的出货量同比下降9.3%至4940万台，而台式机跌幅较大，出货量下跌19.3%至1260万台。

Canalys首席分析师Ishan Dutt表示，“历经至暗时刻之后，个人电脑市场呈现出触底反弹的早期信号。如同预期，2023年第二季度出现同比下降，但有迹象表明，影响该行业的诸多因素开始缓解。尽管全球宏观经济情况仍充满挑战，但各大厂商均表明终端用户激活率表现好于出货量。随着形势有所好转，我们预期企业将重启暂缓已久的IT升级投资。2023年第二季度，公共部门预算的回归将提振学校在个人电脑方面的强劲需求。”

Canalys研究分析师Kieren Jessop表示，“有积极的市场迹象表明，个人电脑行业将在2023年得到进一步的改善，在6月Canalys渠道伙伴调研中，有41%的渠道伙伴表示，他们的个人电脑库存不足一周，这表明库存水平在第二季度的进一步缩减。在库存持续修正和季节性因素影响下，各个细分市场的出货有望在2023年下半年逐步回升。然而，在经济低迷的影响下，消费者在个人电脑上仍保持消费降级的态度，因此2023年全年出货量仍将低于2022年。”

联想继续领跑全球个人电脑市场，但出货量同比骤降18%至1420万台。得益于Chromebooks在美国的稳健销售，位居第二的惠普在第二季度表现强劲。全球出货量为1340万台，与去年基本持平。戴尔排名第三，但由于出货量下降22%，因而市场份额缩水超过两个百分点。苹果是2023年第二季度增幅最大的主要厂商，出货量同比激增51%。虽然新近推出的15英寸Macbook Air提振了苹果业绩，但由于去年的供应链窘迫导致当季表现羸弱，因此其同比增幅表现强劲。宏碁排名第五，出货量略低于400万台。