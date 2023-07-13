美国时间7月11日，IBM宣布启动 IBM watsonx产品的陆续上市。watsonx是IBM企业就绪的AI 和数据平台，于今年5月在美国奥兰多举行的IBM THINK 大会上以预览的方式进行了首秀，包括三个产品集，可帮助企业和组织加速和扩展 AI。watsonx的三个产品集包括：用于构建新的基础模型、生成式 AI 和机器学习的 AI开发平台watsonx.ai（现已上市）；基于开放式湖仓一体（lakehouse）架构而构建且与用途相匹配的数据存储wastonx.data （现已上市）；以及帮助企业构建负责任的、透明和可解释性的 AI 工作流的AI治理工具包watsonx.governance（将于今年晚些时候上市）。

watsonx.data 旨在帮助客户克服在扩展 AI 工作负载时普遍存在的数据挑战：海量、复杂性、成本和治理，允许用户通过单一入口跨云和本地环境访问他们的数据。

这不再只是关乎数据科学家和工程师—— watsonx.data 使得非技术用户可以在单一的协作平台上自助访问企业自身高质量和值得信赖的数据，同时通过集中治理和本地自动化策略实施来助力为其安全性和合规性赋能。

今年晚些时候，watsonx.data还将利用 watsonx.ai 的基础模型，来帮助简化和加速用户与数据的交互方式，使他们能够使用自然语言以对话式的用户体验来发现、增强、优化和可视化其数据与元数据。

在接下来的一年，watsonx会继续演进，预计会做一系列重要发布。该公司将专注于把企业级基础模型的用例扩展到NLP之外，实施为目标用例而定制的100B +参数的模型，为更为广泛的企业采用打开大门。

IBM还将充分发挥我们的AI 治理能力，帮助企业和组织实施端到端的生命周期治理，降低风险和管理针对不断增多的AI和行业法规的合规性。