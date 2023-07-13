近日，星际创氪(Orbit Startups)被投项目iMotorbike(马来西亚)完成260万美元(约合1800万人民币)A轮融资。本轮融资由Gobi Partner(戈壁创投)与ONDINE Capital(活水资本)领投，其它投资机构包括已有投资机构Penjana Kapital(马来西亚)和新加入本轮投资的Seedstars International Ventures(瑞士)和Goodwater Capital(美国)。

iMotorbike由Gil Carmo(联合创始人兼首席执行官)与Sharmeen Looi(联合创始人兼首席营销官)于2016年共同创立。发展至今， 线下拥有170家检测门店，帮助用户实现线上购买和出售二手摩托车，并提供退款保证、保修、保险、油价信息及摩托使用指南与技巧等服务。

iMotorbike 在一份公开声明中表示：“本轮融资将用于加强在马来西亚和越南的业务拓展，其中包括在这两个国家开设更多的检测门店。”

马来西亚和越南等国拥有巨大的摩托车市场份额。据统计，2022年，马来西亚共售出47万辆摩托车，2025年预计达到57万辆；2022年，越南共售出244万辆，2025年预计达到298万辆。相比汽车，摩托车作为越南主要交通出行工具被广泛使用，且在税收方面相对更少且灵活。展望全球摩托市场，2025年，东盟地区的售出也将突破1260万辆，预计创收306.5亿美元。

戈壁创投联合创始人兼主席Thomas Tsao在一份声明中分享道：“马来西亚的摩托车和汽车的市场占比为1:1；印度尼西亚增长为其6.5倍；越南则是14.2倍。iMotorbike是循环经济领域初创项目的优质典范，将进入总规模为2.16亿辆的摩托车市场，成为两轮车行业赛道领域的主要玩家。”

活水资本 Randolph Hsu 在一份投资声明中表示:：“投资iMotorbike与我们在东南亚消费赛道部署的方向一致。iMotorbike凭借其市场动力脱颖而出，这也源于他的使命——旨在改善二手摩托车市场。早前，活水资本还投资了东南亚最大的二手车电子商务平台之一的Carsome，该平台于2021年成为首家成为独角兽级别的马来西亚初创企业。“