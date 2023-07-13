据初创企业投资分析平台Tracxn日前发布的一份数据报告显示，今年上半年期间，东南亚科技初创公司的融资总额从上年同期的80亿美元下降至23亿美元，降幅达71%。

此外，Tracxn也在报告中指出，与22年下半年的融资表现相比，该地区在今年上半年的表现仍呈现出了不可忽视的降幅——较其43亿美元减少了45%。

作为原因，报告称，这种下降主要是由于今年上半年后期投资大幅下降所导致。与2022年下半年和2022年上半年相比，该领域的融资规模分别下降了54%和72%。

值得一提的是，根据报告，东南亚科技初创公司在今年一季度和和二季度的融资规模几乎相当，分别为11.5亿美元和11.7亿美元，而这其中仅包含6笔达到1亿美元以上的融资。作为对比，该类融资在22年上半年及下半年期间分别有18笔和8笔。

报告还强调称，对东南亚的科技创投领域来说，2023年上半年是其自2020年以来所获融资最少的半年。报告进一步指出，该领域的融资规模在21年时达到了最高水平，而在此之后便逐渐下降——与2021年相比，其融资规模下降了39%。报告称，利率上升和当前的宏观经济环境会是影响这种下降趋势的主要原因之一。

值得一提的是，报告也表示，金融科技、企业应用、零售是该地区今年上半年期间表现最好的行业领域（尽管较22年下半年相比这些领域的表现也有所下降）。据悉，金融科技领域在这段时期内的表现最优，共筹集了9.26亿美元，占总额的近40%。

另一方面，与22年下半年相比，汽车科技和保险科技领域也呈现出了一定的提升。其中，汽车科技领域的融资规模已从22年下半年的2360万美元增长至3.17亿美元，而保险科技领域则从9870万美元增加到2.62 亿美元。

此外，在独角兽层面，今年上半年期间，该地区只有eFishery一家公司进入了独角兽俱乐部，而去年上半年则有6家新增独角兽企业。

而就地域角度而言，新加坡、雅加达（印尼）和八打灵再也（马来西亚）是该时间段内融资最多的城市——新加坡的科技初创公司吸引了到了12亿美元规模的投资，而雅加达和八打灵再也的公司分别筹集到了3.78亿美元和2.02亿美元资金。

最后，报告表示，今年上半年，East Ventures、Seeds Capital和YC是该地区科技创投领域最活跃的投资机构。其中，YC、East Ventures、500 Global三者为最活跃的种子投资机构；Gobi Partners、SMDV、Peak XV Partners为前三大早期投资机构；软银、Avataar Ventures、Prosperity7 Ventures 为最大的后期投资者。