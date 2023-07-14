奇瑞宣布旗下中型纯电SUV 奇瑞eQ7正式下线，中国首个铝基轻量化平台正式发布。新车基于奇瑞铝基轻量化平台生产，用上了一体化压铸等先进工艺，轻量化的铝合金腔体框架结构，使得车身骨架减重30%，整车整备质量仅为1.8吨左右，车身强度以及续航方面在同级都有着突出的表现。

奇瑞eQ7尺寸方面，新车长宽高分别为4675/1910/1660mm，轴距为2830mm。车机搭载奇瑞最新车机系统，该系统融合了最新的人工智能技术和车联网技术，拥有诸多智能化功能，包括智能系统进行语音交互、人脸识别、高阶的驾驶辅助等。动力方面，新车采用后置后驱动力布局，油冷扁线三合一电机最大功率155千瓦，最高车速180km/h，搭载的是一块容量为67.12kWh的磷酸铁锂电池，真实续航里程512km。

奇瑞官方定义S5X平台为中国首个铝基轻量化平台，其为纯电而生。技术上，该平台拥有三大特性，一是空间最大化：0.51-0.68轴长比最大限度释放空间；二是驱动多样化：标配后驱，支持四驱；三是车型多样化：可延伸SUV、ORV、SD、HB等车型。

节能方面，轻量化的铝材打造的车身使得车辆的整体重量降低30%，能耗降低3%。安全方面，得益于多腔封闭结构环车身架构，正碰多级溃缩吸能提升20%，侧碰侵入量减少60%。且可实现白车身免涂装。

该铝基轻量化平台在材料、技术、工艺、产品等都得到了全面的突破。首创铝基车身材料体系、全球首创铝基车身一体化设计技术、独创铝合金塑性成形工艺、高精度挤压成型及低热焊接工艺、超前液态成形工艺。

该平台独创短流程铝基工艺为绿色“ESG”创新，实现环境友好。 而在材料利用率等方面，官方表示该平台模具投资下降40%，材料利用率提升50%。制造能耗降低91.7%，环境污染下降63%， VOCs下降99.8%。