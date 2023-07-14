根据Counterpoint的618促销季主题报告，中国智能手机销量于2023年618促销季（6月1日至6月18日）年同比下降8%，表明在经济不景气的大环境下，消费者购买新智能手机的需求疲软。就智能手机品牌竞争格局而言，vivo今年618促销季市场份额达18.2%，位居榜首，紧随其后的分别是苹果公司(17.9%)和荣耀(15.4%)。

苹果公司继续在高端市场表现出色，年同比涨幅达8%，其在高端市场没有强大的竞争对手。为在618促销季期间扩大iPhone销量，电商网站提供了约20%的折扣。

华为销量同比大幅增长52%。该公司宣称，今年的产品发布已恢复常态，并在2023年上半年推出了从Mate X3到畅享60系列的智能手机，几乎涵盖了所有价格段。随着产品发布速度加快，预计将有助于华为在2023年下半年保持同比高增速。

事实证明，手机品牌厂商实施的降价措施可有效帮助市场从5月和4月的智能手机销量严重低迷中恢复。于6月1日至6月18日期间，市场总销量比前18天增长约30%。

专注于线上电商平台的小米今年618期间环比增长幅度最大。该品牌部分大内存产品的折扣力度更强。小米亦有扩大产品组合，以极具竞争力的价格（人民币2,899元（约400美元））推出K60的16GB+1TB版本。

虽然多数安卓手机品牌厂商通过降价吸引消费者，但618促销季的销量依旧萎靡，未达先前预期。由于经济前景不确定，消费者花钱更加谨慎，包括对智能手机等耐用品的消费。