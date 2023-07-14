据淡马锡日前公布的一份数据显示，在截至23年3月31日的23年财年期间，包括某些投资类别的减记和未实现亏损在内，该机构净亏损73亿新元。并且数据也指出，同期，其投资组合净值也下降了5.2%，至3820亿新元。

此外，数据还表示，在此期间，其一年股东回报率也下降到了-5.07%（按新元计算）——有消息指出，这是淡马锡自2016年以来最差的年度股东回报表现，同时也是自2003年以来第五次达到负值的一年期回报率。

据悉，淡马锡把此次下降的原因主要归结于全球市场环境中的重重挑战所致，而这具体会包括关键行业的涨幅回退、地缘政治紧张局势加剧、紧缩的货币政策等因素。

作为背景，淡马锡的投资组合净值曾在22年财年内达到历史新高，为4030亿新元。而据相关媒体表示，淡马锡本次（23年财年）的表现也意味着其投资组合净值自20财年以来的首次呈现出了下降趋势，并且本次亏损也是该机构自16年以来的首次亏损（当时的亏损额为67亿新元）。

值得一提的是，淡马锡首席财务官Png Chin Yee称，如果排除未实现的亏损，淡马锡在23年财年的净利润将达到147亿新元。而作为对比，该机构在上一财年的净利润为110亿新元。

另一方面，在13年到23年财年期间，淡马锡的投资组合净值增长了77.7%——从13年的2150亿新元增长到了3820亿新元。

淡马锡也进一步指出，总体而言，该机构投资组合的回报表现自疫情的低点以来也在持续复苏，其三年期股东总回报率为8%。并且自1974年成立以来，其股东总回报率一直保持在14%的强劲水平。而相比于23年财年负5.07%的一年期回报表现，其20年期和10年期股东总回报率也分别达到了9%和6%的水平。

根据数据，在23年财年，淡马锡投资了310亿新元，并撤资270亿新元，净投资额达40亿新元。

而从地域层面来看，淡马锡的投资组合仍以亚洲为主，该区域占据了总投资额的63%。其中，按潜在敞口计算，新加坡（28%）、中国（22%）和美洲（21%）为该机构的三大市场地区。

最后，淡马锡也在声明中表示，接下来将继续投资于符合长期结构趋势的机会，并与其新加坡大型投资组合公司合作，寻找未来机遇。