据《卫报》援引丰田总裁 Keiji Kaita 的话报道，丰田声称它已经取得了一项技术突破，最终将生产出能够提供长达 745 英里（1,199 公里）续航里程的固态电池，同时在 10 分钟内完全充电，由该公司的碳中和研发中心研发。

这家日本汽车制造商昨天表示，它已经简化了用于制造固态和液态电池的材料的生产，这将使其最终安装在汽车上的电池组的重量、尺寸和成本减半。“对于我们的液体和固态电池，我们的目标是彻底改变当前电池太大、太重、太贵的状况，”凯塔说。“就潜力而言，我们的目标是将所有这些因素减半。”

固态电池被视为电动汽车发展的合理下一步，因为它们被认为比使用液体电解质的锂离子电池更安全、更可靠，但同时它们也更昂贵并且更难制造。Solid Power、QuantumScape、Factorial和StoreDot等几家初创公司一直致力于让固态电池变得更便宜、更容易生产，但截至目前，他们的产品尚未安装在市场上销售的任何新电动汽车上。

然而现在，丰田表示，它相信它可以简化制造过程，有可能使固态电池比锂离子电池更容易生产。上个月，这家被许多电动汽车爱好者视为其产品线完全电气化方面落后的日本汽车制造商公布了一项大规模计划，将其重点从内燃机汽车转向电动汽车，同时保留混合动力汽车、插电式混合动力汽车、和氢动力汽车。

作为其计划的一部分，它希望建立一个全新的纯电动汽车架构，从 2026 年开始生产大量新车，其中包括一款美国制造的三排 SUV，据报道将于 2025 年投入生产，电池来自北卡罗来纳。

此外，该汽车集团估计，到 2028 年之后，它将能够制造出能够提供超过 900 英里（1,448 公里）续航里程的先进固态电池，部分原因是汽车更轻、更简单、零部件更少。