近日，人工智能驱动贸易技术和海关便利化解决方案提供商Webb Fontaine宣布，几内亚海关选择了其最先进的智能跟踪解决方案来加强贸易便利化流程。

Webb Fontaine首席执行官Alioune Ciss表示：“作为几内亚海关值得信赖的合作伙伴，我们很高兴能够提供先进的跟踪解决方案来提高贸易便利化的效率和安全性。通过结合全球定位跟踪和射频识别标签系统等尖端技术，我们使几内亚海关能够全面控制其运营，并提高运输货物的安全性和透明度。”

该解决方案包括配备智能锁定缆线的全球定位系统/GSM跟踪信标，为运输中的货物卡车提供准确的实时位置和速度。除此之外，一个集成地理定位平台和智能交通系统将确保跟踪数据的有效监控和管理。

为了集中运行和确保有效监督，海关总署将设立一个设备齐全的控制室，几内亚海关官员将在那里24小时全天候监控卡车的运动，并对跟踪器发出的警报做出反应，例如从批准的通道出口、在海关控制的出发地和目的地以外的非指定区域停靠或跟踪缆线打开。

海关总署署长、国家荣誉勋章高级军官Moussa CAMARA将军表示：“该项目的目的是确保货物从几内亚过境到邻国。这种针对过境货物的电子跟踪工具将大大减少在我国领土上的欺诈性倾销。因此，使用这一工具将确保收入并减少欺诈。这将改善海关的职能。”

与此同时，它将打击某些运营商的不公平竞争，这些运营商不缴纳关税和税收，同时向市场倾销各种产品。贸易商还将从该项目中受益，只要他们的卡车上安装了跟踪器，他们即可开始其过境旅程。通过取消海关的实际护送，现在由智能跟踪取代，将节省大量时间。对于贸易商的另一个主要优势是能隐秘访问地理定位平台，在那里他们可以查看卡车的实时位置。

这一战略合作伙伴关系标志着几内亚海关致力于完全拥有该项目，大部分人力资源来自海关人员，表明他们的专业知识和对成功的承诺。 Webb Fontaine将作为值得信赖的合作伙伴，提供广泛的培训、技术支持和咨询服务，以确保无缝实施。

“此外，这种有影响力的公私合作伙伴关系利用了Webb Fontaine现有的边境基础设施及其在Guichet Unique du Commerce extsamrieur de guinsame（GUCEG）项目中的重要地位，通过规模经济大幅降低了成本。Webb Fontaine和几内亚海关共同推动贸易便利化流程的创新、效率和安全性。”GUCEG/Webb Fontaine Guinea董事总经理Mamoudou Diane先生表示。